Die Indizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum wurden überwiegend niedriger gehandelt. Lediglich der japanische Nikkei225 wurde um 0,70% höher gehandelt. Der australische S&P/ASX 200 sank um 0,45%, der Kospi notierte 0,7% niedriger und die chinesischen Indizes 0,65% niedriger.

Gestern schloss die Wall Street mit roten Zahlen. Der US500 wurde 0,05% niedriger und unter 4500 Punkten gehandelt, der US100 lag um 0,1% niedriger bei 15500 Punkten.

Die europäischen Index-Futures deuten darauf hin, dass die Kassensitzung auf dem alten Kontinent heute etwas niedriger eröffnet wird.

Die australische Wirtschaft übertraf die Erwartungen mit einer realen BIP-Wachstumsrate von 2,1% im Jahresvergleich und übertraf damit die Prognose von 1,8%, obwohl die vorherige Rate bei 2,3% lag.

Das reale BIP-Wachstum im Quartalsvergleich entsprach mit 0,4% ebenfalls den Erwartungen und verbesserte sich gegenüber den vorherigen 0,2%. Diese Leistung ist auf die robuste Exportnachfrage sowohl nach Produkten als auch nach Dienstleistungen zurückzuführen, die als treibende Kraft für die australische Wirtschaft dient. Trotz 12 Zinserhöhungen zeigt sich die Wirtschaft weiterhin widerstandsfähig und dynamisch.

Takata von der BoJ betonte, dass das Erreichen des Inflationsziels von 2 % nach wie vor eine Herausforderung sei, und wies auf den Einfluss der unerwartet starken US-Wirtschaft auf die Währungsdynamik hin.

Takata wies auch darauf hin, dass mehrere wichtige Wirtschaftsindikatoren auf eine Abwärtsentwicklung der chinesischen Wirtschaft hindeuten, die Aufmerksamkeit erfordert.

Energierohstoffe wurden uneinheitlich gehandelt, der Ölpreis steigt weiter über 90 $ pro Barrel. Der US-Erdgaspreis fiel um 0,40%.

Edelmetalle gewinnen - Gold , Palladium und Silber werden um 0,05-0,15% höher gehandelt, während Platin um 0,40% fällt

Der Markt für Kryptowährungen tendiert weiterhin leicht nach unten, ohne plötzliche Auf- und Abschwünge. Bitcoin verliert 0,20% und wird um 25700$ gehandelt, während Ethereum 0,40% niedriger auf $1630 gehandelt wird. Der USDJPY wird heute leicht schwächer gehandelt, nachdem der japanische Yen gestern deutlich an Wert verloren hat. Der Yen hat nun einen Bereich erreicht, der bei japanischen Politikern und Bankern traditionell Besorgnis erregt.

