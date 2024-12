Der XTB Morgenticker (06.12.2024)

Die Indizes aus der Asien-Pazifik-Region werden mit gemischten Gefühlen gehandelt. Chinesische Indizes gewinnen zwischen 1,70 und 2,00 %, während andere Märkte schwächer notieren. Der japanische Nikkei 225 -Index ist um 0,60 % auf 39.000 Punkte gesunken, die SG20cash -Kontrakte in Singapur verlieren 0,50 % und der australische AU200 .cash-Index notiert 0,60 % niedriger.

Die indische Zentralbank (Reserve Bank of India) hat ihren Leitzins am Freitag wie erwartet unverändert bei 6,50 % belassen. Sie senkte jedoch den Mindestreservesatz (CRR) um 50 Basispunkte auf 4,0 %, um die Liquidität in der Wirtschaft zu erhöhen.

Shaktikanta Das, der Gouverneur der indischen Zentralbank, gab bekannt, dass die Zentralbank die Prognose für das indische BIP-Wachstum für das Geschäftsjahr 2025 auf 6,6 % nach unten korrigiert hat. Im Oktober hatte die RBI ein Wachstum von 7,2 % prognostiziert.

Die Ausgaben der japanischen Haushalte gingen im Oktober mit einer langsamer als erwarteten Rate von -1,3 % im Vergleich zum Vorjahr zurück, verglichen mit Erwartungen von -2,5 % im Vergleich zum Vorjahr und -1,1 % im Vergleich zum Vorjahr.

Gold erholt sich um 0,30 % auf 2.630 $ pro Unze. Silber legt ebenfalls zu, wenn auch etwas weniger, und zwar um 0,10 % auf 31,30 $.

ist um 0,15 % auf 68,35 $ pro Barrel gesunken. Die wichtigste Veröffentlichung des heutigen Tages wird der NFP-Bericht vom US-Arbeitsmarkt sein, der um 14:30 Uhr dt. Zeit veröffentlicht werden soll.

David Sacks, ein Risikokapitalgeber und früherer leitender Angestellter bei PayPal, wurde von Donald Trump ernannt, um die Technologie im Zusammenhang mit KI und Kryptowährungen zu überwachen. Sacks ist ein enger Freund von Elon Musk und gehörte zu denen, die Musk ermutigten, die Republikanische Partei bei den Wahlen im November zu unterstützen.

Der Vorsitzende der regierenden Partei Südkoreas erklärte, dass Präsident Yoon Suk Yeol wegen seines Versuchs, das Kriegsrecht zu verhängen, zur Sicherheit des Landes von der Macht entfernt werden müsse. Dennoch erklärte die regierende People Power Party in Südkorea, dass sie ein Amtsenthebungsverfahren ablehne, aber diese Haltung könnte sich ändern.

Auf dem Markt für Kryptowährungen erholt sich der Bitcoin-Kurs um 1,00 % auf 98.000 US-Dollar. Dies geschah, nachdem eine Korrektur gestern Abend die Preise von etwa 104.000 US-Dollar auf 97.000 US-Dollar gedrückt hatte. Ethereum ist um 3,25 % auf 3.900 US-Dollar gestiegen.

