Der XTB Morgenticker (07.05.2025)

, nachdem Indien Angriffe auf mutmaßliche Terroristenlager in Pakistan durchgeführt hat. Islamabad behauptet, mit Artillerieangriffen und dem Abschuss von fünf indischen Flugzeugen reagiert zu haben. Trotz der schlimmsten Kämpfe zwischen den atomar bewaffneten Nachbarn seit über zwei Jahrzehnten deuteten die indischen Aktienfutures auf eine positive Eröffnung hin, wobei die Gift Nifty 50 Futures um 0,5 % stiegen. China kündigt Konjunkturpaket zur Bekämpfung der Auswirkungen des Handelskrieges an: Die People's Bank of China senkt den Sieben-Tage-Reposatz um 10 Basispunkte auf 1,40 % und die Mindestreserveanforderungen für Banken um 50 Basispunkte auf 6,2 %, wodurch laut Prognosen 1 Billion Yuan (138 Mrd. USD) an Liquidität freigesetzt werden. Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde versprach außerdem Unterstützung für börsennotierte Unternehmen, die von Zöllen betroffen sind, während die Behörden ein Pilotprogramm ausweiten werden, das Versicherungsgesellschaften zusätzliche Investitionen in Höhe von 60 Mrd. Yuan an den Aktienmärkten ermöglicht.

Die People's Bank of China senkt den Sieben-Tage-Reposatz um 10 Basispunkte auf 1,40 % und die Mindestreserveanforderungen für Banken um 50 Basispunkte auf 6,2 %, wodurch laut Prognosen 1 Billion Yuan (138 Mrd. USD) an Liquidität freigesetzt werden. Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde versprach außerdem Unterstützung für börsennotierte Unternehmen, die von Zöllen betroffen sind, während die Behörden ein Pilotprogramm ausweiten werden, das Versicherungsgesellschaften zusätzliche Investitionen in Höhe von 60 Mrd. Yuan an den Aktienmärkten ermöglicht. Die Entscheidung der Fed wird vor dem komplexen wirtschaftlichen Hintergrund mit Spannung erwartet, da die Zentralbank heute ihre Sitzung abschließt und allgemein erwartet wird, dass die Zinsen unverändert bleiben werden. Die Märkte beobachten aufmerksam Signale für die künftige Ausrichtung der Politik, wobei Powell in seinen Äußerungen wahrscheinlich darauf eingehen wird, wie die Fed sowohl mit den inflationsbedingten Risiken durch die Zölle als auch mit den Anzeichen einer Konjunkturabkühlung umgehen wird. Die Trader setzen derzeit auf eine Wiederaufnahme der Zinssenkungen im Juli.

da die Zentralbank heute ihre Sitzung abschließt und allgemein erwartet wird, dass die Zinsen unverändert bleiben werden. Die Märkte beobachten aufmerksam Signale für die künftige Ausrichtung der Politik, wobei Powell in seinen Äußerungen wahrscheinlich darauf eingehen wird, wie die Fed sowohl mit den inflationsbedingten Risiken durch die Zölle als auch mit den Anzeichen einer Konjunkturabkühlung umgehen wird. Die Trader setzen derzeit auf eine Wiederaufnahme der Zinssenkungen im Juli. Öl erholt sich von Vierjahrestiefs : Brent -Rohöl stieg um 0,7 % auf 62,59 USD pro Barrel und WTI kletterte um 0,9 % auf 59,59 USD. Die Preise wurden durch die Ankündigung von Handelsgesprächen zwischen den USA und China sowie Anzeichen für mögliche Produktionskürzungen in den USA gestützt, da große Schieferölproduzenten wie Diamondback Energy und Coterra Energy aufgrund der niedrigen Preise eine Reduzierung ihrer Bohrungen ankündigten. API-Daten, die einen Rückgang der US-Rohölvorräte um 4,5 Millionen Barrel zeigten, stützten den Markt ebenfalls.

Gold fällt von Rekordniveau zurück, da der Spotpreis um 1,3 % auf 3.384,71 USD pro Unze fiel, während die Terminkontrakte um 0,9 % auf 3.392,74 USD nachgaben. Das Edelmetall verlor an Boden, da sich die Risikobereitschaft nach der Ankündigung der Handelsgespräche zwischen den USA und China trotz der verschärften geopolitischen Spannungen zwischen Indien und Pakistan verbesserte. Auch andere Metalle gaben nach, wobei Platin, Silber und Kupfer aufgrund des festeren Dollars vor der Fed-Entscheidung alle nachgaben.

