Der XTB Morgenticker (07.10.2024)

Der Handelstag an der Wall Street am Freitag endete mit Gewinnen für die meisten Aktienindizes. Der Nasdaq legte um 1,22 % zu, während der S&P500 um 0,9 % und der Russell 2000 um 1,5 % zulegten. Hauptgrund für diese Bewegungen waren die deutlich über den Erwartungen liegenden NFP-Daten, die die Angst vor einer Rezession in der US-Wirtschaft minderten. Nach dem Wochenende sind die chinesischen Märkte immer noch geschlossen, doch morgen geht die Goldene Woche zu Ende und der Handel mit den Indizes des chinesischen Festlands wird wieder aufgenommen. Dennoch verzeichnet der Hang Seng, der normal gehandelt wird, eine weitere Welle von Gewinnen und legt heute um mehr als 1,5 % zu. Die nächsten Konferenzen der PBoC-Einrichtung sind ebenfalls für morgen angesetzt, auf denen erörtert werden soll, wie weitere Konjunkturmaßnahmen für die chinesische Wirtschaft langfristig umgesetzt werden können. Gleichzeitig steigen auch andere asiatische Indizes. Der japanische Nikkei legt um 2,4 % zu, der koreanische KOSPI um 1,5 % und der australische ASX200 um 0,7 %. Goldman Sachs hat seine Empfehlung für chinesische Aktien auf „overweight“ angehoben. Der Wirtschaftskalender für heute ist sehr dünn. Anleger sollten jedoch die Daten zu den deutschen Fabrik-Orders, den Einzelhandelsumsätzen in der Eurozone und die Reden von Fed-Mitglied Bowman und Kashakri beachten. Auf dem breiten Devisenmarkt schneiden der australische Dollar und der japanische Yen derzeit am besten ab. Der kanadische Dollar und der Euro stehen jedoch unter Druck. Der DXY (Dollar-Index) konnte die meisten der am Freitag nach den NFP-Daten erzielten Gewinne halten, EUR/USD liegt weiterhin bei 1,09 und USD/JPY überschritt über Nacht kurzzeitig die 149-Marke, fiel jedoch nach verbalen Äußerungen des stellvertretenden Ministers für internationale Angelegenheiten des japanischen Finanzministeriums, Atsushi Mimura, aus diesem Bereich heraus. Der Banker fügte hinzu, dass die japanischen Entscheidungsträger die Bewegungen auf dem Devisenmarkt, einschließlich des spekulativen Handels, genau beobachten werden. Der Rohstoffmarkt wird heute von Rückgängen dominiert. Natgas verliert derzeit mehr als 1,2 %, während Gold und Öl um 0,32 % bzw. 0,48 % nachgeben. Im Gegensatz dazu sehen wir eine etwas breitere Erholung auf dem Kryptomarkt, wo Bitcoin um mehr als 2 % gestiegen ist. Gleichzeitig legt Ethere Derzeit beobachtete Volatilität auf dem Devisenmarkt. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

