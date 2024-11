Der XTB Morgenticker (07.11.2024)

Die Auswirkungen von Trumps Sieg bei den Präsidentschaftswahlen führten dazu, dass die gestrige Sitzung an der Wall Street mit beträchtlichen Gewinnen in allen Aktienindizes endete. Der Russell 2000 legte mit einem Tagesplus von 5,84 % am meisten zu. Gleichzeitig stiegen der Nasdaq um 2,95 %, der Dow Jones um 3,57 % und der S&P500 um 2,53 %.

Heute deuten Futures auf Aktienindizes auf anhaltende Gewinne in den USA hin, trotz der schwächeren Stimmung in Europa, wo die Futures derzeit rückläufig sind. Der Nasdaq -Kontrakt legt derzeit um 0,27 % zu, während die DAX - und CAC40 -Futures um 0,25 % bzw. 0,2 % nachgeben.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf die wichtige Entscheidung der Fed um 20:00 Uhr dt. Zeit. Es wird davon ausgegangen, dass die Federal Reserve eine Senkung der Zinssätze um 25 Basispunkte beschließen und damit den bereits begonnenen Zyklus der geldpolitischen Lockerung wieder aufnehmen wird. Wie üblich werden wir um 20:30 Uhr dt. Zeit die Kommentare von Jerome Powell erfahren, der nach der Entscheidung die Pressekonferenz eröffnen wird.

Das ist jedoch nicht das Ende der Zentralbankentscheidungen für heute, da die Norges Bank, die Sveriges Riksbank, die CNB und die BoE ihre neuen Entscheidungen bekannt geben werden.

Der Bullenmarkt bei Kryptowährungen, der den BTC heute auf neue historische Höchststände gebracht hat, lässt etwas nach. Bitcoin verliert derzeit 1,2 %, dennoch hat Ethereum seine Gewinne wieder aufgenommen und heute 3 % zugelegt.

Auf dem Rohstoffmarkt sind heute keine übermäßigen Preisbewegungen zu beobachten. NATGAS legt um fast 0,8 % zu. Gleichzeitig legt WTI-Rohöl um 0,02 % zu, Gold verliert 0,14 % und Silber verliert 0,4 %.

