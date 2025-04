Der XTB Morgenticker (08.04.2025)

Die Erholung der US-Indexfutures, die heute zwischen 0,6 % und 0,9 % zulegen, stützte die Stimmung während des asiatischen Handels. Der US200 gewinnt fast 1 %, während der US100 um 0,6 % steigt.

Der japanische Nikkei-Index stieg um mehr als 6 %, was auf die Erwartungen des Marktes hinsichtlich des Vorrangstatus Japans und seiner wichtigen Rolle bei den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten zurückzuführen ist.

Der VIX-Volatilitätsindex liegt nach wie vor über 30 Punkten, wenngleich er um 2 % gesunken ist, was darauf hindeutet, dass die Marktunsicherheit nach wie vor besteht.

Dies folgt auf die gestrige Drohung von Präsident Trump, Zölle in Höhe von 50 % gegen China zu verhängen, nachdem Peking die Zölle trotz seiner vorherigen „Warnungen“ auf 34 % erhöht hatte.

Der chinesische Hang Seng-Index verzeichnete weniger spektakuläre Zuwächse; die chinesischen Index-Futures stiegen um etwa 1 %.

Staatliche Institutionen bekundeten ihre Bereitschaft, Chinas Kapitalmärkte zu unterstützen, und das chinesische Handelsministerium betonte, dass China die „Zwangsmaßnahmen“ der Vereinigten Staaten niemals akzeptieren werde.

Die japanische Konjunkturumfrage enttäuschte mit einem Wert von 45,1 im Vergleich zu den Prognosen von 45,2 und einem vorherigen Wert von 45,6.

Der Ölpreis verzeichnet heute leichte Gewinne und steigt um knapp 0,7 %, während Erdgas um fast 1,4 % zulegt. Auch Gold erholt sich, steigt um fast 0,8 % und bewegt sich wieder über der Marke von $ 3.000 pro Unze.

Donald Trump betonte, dass alle Länder, die von den neu eingeführten Zöllen betroffen sind, nun verhandeln wollen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die neue Politik zusammen mit mehreren anderen Initiativen der DOGE langfristig dazu beitragen wird, das Handelsdefizit der USA zu verringern.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass die neue Politik zusammen mit mehreren anderen Initiativen der DOGE langfristig dazu beitragen wird, das Handelsdefizit der USA zu verringern. Die Vereinigten Staaten haben eine Delegation in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar entsandt, um Gespräche über die Energiemärkte aufzunehmen. Dieser Schritt erfolgte, nachdem Trump angekündigt hatte, dass er direkte Verhandlungen mit dem Iran führt und dass eine mögliche Einigung über das Atomabkommen erzielt werden könnte.

