Der XTB Morgenticker (09.10.2024)

Die Bullen konnten die Kontrolle bis zum Ende des gestrigen Handelstages in den USA aufrechterhalten. Obwohl einige Gewinne reduziert wurden, schlossen die Indizes im positiven Bereich. Der SP500 / US500 legte um 0,40 % auf 5.790 Punkte zu, und der Nasdaq / US100 hielt bei 20.250 Punkten und legte um 1,20 % zu.

Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Philip Jefferson, sagte, dass die Risiken für die Beschäftigungs- und Inflationsziele der Zentralbank nun ähnlich seien. Jefferson erwartet, dass sich die US-Wirtschaft weiter in Richtung des Inflationsziels der Fed bewegen wird.

Der Neuseeland-Dollar (NZD) ist heute die schwächste Währung und verlor nach der Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) über die Zinssätze etwa 0,6–0,8 %. Die RBNZ senkte die Zinssätze am Mittwoch um 50 Basispunkte und erklärte, dass die Politik weiterhin restriktiv bleibe.

Aufgrund der zurückhaltenden Haltung der Bank preisen die Märkte nun einen aggressiveren Ausblick für eine geldpolitische Lockerung ein, was zu einem starken Ausverkauf des NZD führte. Die Entscheidung, den Leitzins auf 4,75 % zu senken, entsprach der Marktpreisgestaltung und den Erwartungen der meisten Ökonomen.

Die chinesischen Indizes verlangsamen nach dem gestrigen starken Ausverkauf ihren Rückgang. Der Hang Seng Index (HSI) legt um 0,20 % auf 21.000 Punkte zu, und der Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) legt um 0,35 % auf 7.500 Punkte zu. Die Nachfrageseite ist jedoch nicht stark genug, um zu einem Anstieg zu führen. Die Bedenken der Anleger hinsichtlich des Ausbleibens weiterer fiskalischer Anreize durch die chinesische Regierung sind nach wie vor groß.

Die Weltbank geht davon aus, dass Chinas Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 zurückgehen wird, und zweifelt an den jüngsten Konjunkturmaßnahmen. Die Wachstumsrate in China wird auf 4,3 % sinken, verglichen mit den prognostizierten 4,8 % im Jahr 2024.

Aufgrund der angekündigten Konjunkturpakete hat die Weltbank ihre Prognosen für 2024 um 0,3 % nach oben korrigiert, die Prognose für 2025 blieb jedoch unverändert. Als größte Herausforderungen werden schwache Konsumausgaben, Probleme auf dem Immobilienmarkt und eine alternde Bevölkerung genannt, und die jüngsten Pakete konzentrierten sich hauptsächlich auf die Angebotsseite.

Öl gab die meisten Gewinne im Zusammenhang mit der potenziellen Eskalation des Konflikts im Nahen Osten wieder ab und schloss gestern mit einem Verlust von 4,80 %. Der Preis pro Barrel kehrte auf etwa 74 USD zurück und bleibt heute auf diesem Niveau. Der Preis für Brent-Öl lag bei etwa 77,70 USD/Barrel.

Morgan Stanley erhöht seine Prognose für den Brent-Ölpreis auf 80 US-Dollar pro Barrel (von 75 US-Dollar) für das vierte Quartal 2024. Morgan Stanley ist jedoch vorsichtig und gibt an, dass die Nachfrage schwächer ist als erwartet und die Produktion auf einem hohen Niveau bleibt.

Auf dem Markt für Kryptowährungen herrscht nach wie vor eine gemischte Stimmung. Bitcoin legt heute um 0,50 % auf 62.500 US-Dollar zu, und der Hauptwiderstand liegt weiterhin im Bereich um 64.000 US-Dollar. Ethereum legt um 0,35 % auf 2.450 US-Dollar zu. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

