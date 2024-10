Der XTB Morgenticker (10.10.2024)

Der gestrige Handelstag an der Wall Street war einer der erfolgreichsten. Der Dow Jones legte um 1 % zu und näherte sich historischen Höchstständen, während der S&P 500 in diesem Jahr seinen 44. Rekordabschluss verzeichnete. Die US-Indexkontrakte legen heute Morgen ebenfalls leicht zu.

Unter den BigTech-Unternehmen schnitten die Alphabet-Aktien (Google) gestern am schwächsten ab und fielen um 1,5 %, da aufgrund einer Untersuchung des US-Justizministeriums das Risiko einer ungünstigen Aufteilung des Unternehmens besteht.

Der taiwanesische Halbleiterriese TSMC meldete monatliche Verkaufszahlen, die über den Erwartungen lagen (13 % Wachstum gegenüber dem Vorquartal gegenüber 8-12 % in den eigenen Prognosen und 39 % im Jahresvergleich). Das Unternehmen wies auf die starke KI-Nachfrage als Hauptkatalysator hin und erwartet für das vierte Quartal 2024 ein weiteres Wachstum von 9-10 % gegenüber dem Vorquartal. Wir können heute mit einer Welle des Optimismus im Chip-Sektor rechnen.

Das gestrige Fed-Protokoll sorgte an den Märkten für keine Überraschung. Der US-Dollar wurde weiter stärker und die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen stiegen auf 4,07 %, was einem Anstieg von etwa 5 Basispunkten entspricht.

Erklärungen von Fed-Mitgliedern deuten darauf hin, dass die Federal Reserve bereit ist, das Tempo der Zinssenkungen bei Bedarf zu verlangsamen. Sie erkennt höhere Inflationsrisiken an, geht aber weiterhin davon aus, dass die Inflation stetig auf das Ziel von 2 % sinken wird, solange sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in einer soliden Verfassung befinden.

Mary Daly von der Fed deutete an, dass in diesem Jahr wahrscheinlich ein oder zwei Zinssenkungen erfolgen werden, während US-Unternehmen auf Umstände hinweisen, die eine moderate Verbesserung der Stimmung

Der chinesische Hang Seng Index erholt sich heute um fast 4 %, nachdem China den Ankauf von Anleihen als eine Methode zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums angekündigt hat. Die PBoC hat außerdem spezielle Swap-Fazilitäten für Banken, Versicherer und Fonds geschaffen.

Aufgrund der Erholung in China stieg der australische ASX um 0,5 %, obwohl die Gewinne in Asien deutlich gedämpft ausfielen, da sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf die Erholung in China konzentrierte. Der Nikkkei stieg um 0,3 %, während der KOSPI um 0,15 % stieg.

Die japanische PPI-Inflation stieg im September im Jahresvergleich um 2,8 % gegenüber 2,3 % Prognose und 2,5 % im August. Der Anstieg gegenüber dem Vormonat fiel flach aus, erwartet wurde ein Rückgang um 0,3 %. Die Bankkreditvergabe im Land stieg im Jahresvergleich um 2,7 %. Der Yen ist jedoch weit von einer Stärkung entfernt und wird bei etwa 149,4 gehandelt, was einem Anstieg von 0,11 % entspricht.

Gold und Silber legen leicht im Bereich von 0,2 bis 0,3 % zu, während Palladium und Platin einen Aufschwung von fast 1,5 % verzeichnen. Agrarrohstoffe werden größtenteils höher gehandelt, wobei Weizen um mehr als 1,7 % und Baumwolle um symbolische 0,4 % zulegt. Morgen werden die Anleger den aktualisierten Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) mit den Prognosen zu Angebot und Nachfrage (WASDE) erfahren, was zu einer höheren Volatilität auf dem Markt für Agrarrohstoffe führen könnte.

