Der XTB Morgenticker (12.03.2025)

Der Ausverkauf am US-Aktienmarkt ist gestoppt, obwohl die wichtigsten amerikanischen Indizes gestern im Minus schlossen, wobei der Nasdaq 100 fast 0,3 % verlor. Heute liegen die Futures auf den S&P 500 / US500 , Nasdaq / US100 und Dow Jones / US30 leicht im Minus, während der VIX um 0,8 % steigt. Die Stimmung im asiatischen Handel war uneinheitlich, wobei der chinesische Hang Seng um über 1 % nachgab.

fast 0,3 % verlor. Heute liegen die Futures auf den , und leicht im Minus, während der um 0,8 % steigt. Die Stimmung im asiatischen Handel war uneinheitlich, wobei der chinesische Hang Seng um über 1 % nachgab. Heute wird das Hauptaugenmerk des Marktes auf den US-Verbraucherpreisindex (13:30 Uhr dt, Zeit), den OPEC-Bericht und die Entwicklung der Rohöllagerbestände liegen (der Markt erwartet einen Anstieg um 2 Millionen Barrel gegenüber den vorherigen 3,6 Millionen). Außerdem wird die Bank of Canada die Zinssätze um 25 Basispunkte von 3 % auf 2,75 % senken.

Der US-Dollar Index ( USDIDX) erholt sich heute um 0,3 %, während EURUSD 0,2 % einbüßt. Heute werden wir Äußerungen von mehreren EZB-Mitgliedern hören, angefangen von Christine Lagarde bis hin zu den Bankern Simkus, Villeroy, Panetta und Lane

( erholt sich heute um 0,3 %, während 0,2 % einbüßt. Heute werden wir Äußerungen von mehreren EZB-Mitgliedern hören, angefangen von Christine Lagarde bis hin zu den Bankern Simkus, Villeroy, Panetta und Lane Das Weiße Haus kündigte an, dass am 12. März um Mitternacht ein Zoll von 25 % auf Stahl und Aluminium - ohne jegliche Ausnahmen oder Befreiungen - für Kanada und alle anderen Handelspartner in Kraft treten wird. Trumps Handelsberater Navarro erklärte jedoch, dass die geplanten 50 %igen Zölle auf kanadischen Stahl und Aluminium nicht morgen, sondern erst am 2. April auf Gegenseitigkeitsbasis in Kraft treten werden.

Energierohstoffe, einschließlich Öl und Gas, verzeichnen leichte Rückgänge zwischen 0,3 % und 0,6 %. Auch auf dem Edelmetallmarkt sind geringfügige Verluste zu beobachten, wobei der Goldpreis bei $ 2.913 pro Unze verharrt. Bitcoin fällt um mehr als 2 % auf $ 81.500, während TrumpCoin um mehr als 5 % nachgibt.

bei $ 2.913 pro Unze verharrt. fällt um mehr als 2 % auf $ 81.500, während um mehr als 5 % nachgibt. Die europäischen Index-Futures verbuchen leichte Gewinne, teilweise unterstützt durch die gestrigen Kommentare aus der Ukraine und dem Weißen Haus, das von konstruktiven Gesprächen in Saudi-Arabien berichtete. Die Ukraine hat ihre Bereitschaft zu einem zunächst 30-tägigen Waffenstillstand zu Lande, zu Wasser und in der Luft erklärt. Die US-Seite wird nun eine mögliche Lösung des Konflikts mit Russland erörtern.

Die US-API-Rohölvorräte haben sich um 4,247 Mio. erhöht (Prognose: 2,1 Mio., vorher -1,455 Mio.). Die Veränderung der Benzinvorräte lag bei -4,56 Mio. gegenüber -1,25 Mio. zuvor. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.