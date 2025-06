VIX-Index-Rückgang setzt sich fort, während US-Indizes weiter zulegen 📈

Futures auf den Volatilitätsindex (VIX) setzen heute ihren Rückgang um 0,6 % fort, da die Indizes an der Wall Street angesichts der Entspannung im Nahen Osten und sinkender Ölpreise, die heute um weitere 1 % auf 67 USD pro Barrel fallen, weiter steigen. Saisonale Faktoren könnten den Druck auf den VIX verstärken, da die erste Juliwoche historisch gesehen eine sehr starke (in der Regel die stärkste des gesamten Jahres) Phase für den US-Aktienmarkt ist (Independence Day Rally), was zum Teil auf die „Fensterputzaktionen” der Fondsmanager zurückzuführen ist.

Sollten keine negativen Impulse aus der Geopolitik (und vom Öl) kommen, könnte sich die Kaufdynamik weiter verstärken. Andererseits bildet der RSI, wie auf dem Stunden-Chart zu sehen ist, ein konträres Signal mit einem überverkauften Niveau (25), unterstützt durch einen bullischen Crossover des MACD. Die wichtige Widerstandszone liegt nun bei 20. VIX Index im Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

