Der XTB Morgenticker (12.09.2024)

Die gestrige Sitzung an der Wall Street schloss mit soliden Gewinnen bei den Indizes, und heute setzten die Nasdaq 100 (US100) -Futures die gestrige Aufwärtsbewegung aus der Kassensitzung fort. Der Nasdaq 100 legte gestern um mehr als 2 % zu, angetrieben von einem Anstieg der Nvidia -Aktien um 6 %, der S&P 500 stieg um mehr als 1 %, und der DJIA legte relativ wenig zu, nämlich um 0,2 %.

Die gestrigen US-Verbraucherpreisindexdaten für August entsprachen weitgehend den Erwartungen, wobei die Inflation im Jahresvergleich auf 2,5 % gegenüber 2,9 % im Juli zurückging. Der monatliche Anstieg der Kerninflation um 0,3 % war eine minimale Überraschung, während die Märkte 0,2 % erwartet hatten.

Für die positive Überraschung sorgte der Bereich der Unterkünfte, der nicht nachfrageorientiert ist. Die Inflation im Dienstleistungssektor ohne Unterkünfte war die zweitniedrigste in diesem Jahr; auch die Kraftstoffpreise trugen stark zu dem niedrigeren Wert bei, und der Wert könnte als Signal für den Beginn der im September beginnenden Lockerung der Fed-Politik interpretiert werden, mit viel Spielraum für Zinssenkungen

Die Gewinne an den chinesischen Märkten waren uneinheitlich; der Hang Seng stieg um mehr als 1,2 %, angeführt von Zuwächsen bei den in Hongkong notierten Tech-Giganten, aber der CSI-Index für das Festland gewann weniger als 0,2 %, was darauf hindeutet, dass die schwache Stimmung gegenüber inländischen Unternehmen anhält

Der japanische Nikkei stieg im Zuge der Erholung des amerikanischen Nasdaq 100 um mehr als 3 %, und der Topix legte um 2 % zu. Auch der südkoreanische Leitindex KOSPI verzeichnete solide Gewinne. Der MSCI Asia-Pacific Index verzeichnete den stärksten Anstieg seit fast einem Monat, und der Nikkei beendete seine seit 7 Sitzungen andauernde Talfahrt.

Der japanische Yen verliert gegenüber dem Dollar trotz der aggressiven Äußerungen von Tamura von der Bank of Japan, der darauf hinwies, dass die Zinssätze in Japan bis 2027 auf 1 % steigen sollten, was wahrscheinlich das Niveau ist, auf dem sich der neutrale Zinssatz derzeit befindet.

Tamura zufolge preisen die Märkte ein sehr ruhiges Tempo der BoJ-Zinserhöhungen ein, und wenn die Banker sich dazu entschließen, riskieren sie, die Zinsen zu schnell anzuheben, und werden wahrscheinlich gezwungen sein, die Zinsen später drastisch anzuheben. Tamura ist für seine hawkishe Haltung zur Bankpolitik bekannt.

Tamura ist der Ansicht, dass der Trend des Lohnwachstums in der Wirtschaft stabil ist, während die japanischen Unternehmen die Kosten, die durch Importe entstehen, stärker als üblich an die Verbraucher weitergeben.

Das BoJ-Mitglied betonte auch, dass das Land mit einem Arbeitskräftemangel auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert ist, was zusätzlichen Inflationsdruck erzeugt

Aus den Daten der BOJ geht hervor, dass sich das Wachstum der Unternehmensgüterpreise in Japan zum ersten Mal seit acht Monaten verlangsamt hat. Die japanischen Unternehmenspreise für Waren stiegen im August um 2,5 % gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit 3,0 % im Juli.

Der USDJPY fiel nach Tamuras Äußerungen um fast 600 Punkte von 142,9 auf 142,3, doch diese Bewegung wurde inzwischen wieder aufgehoben und das Paar setzt seine Gewinne fort

Unter den Agrarrohstoffen ist Weizen heute Morgen der stärkste Gewinner. Die Stimmung am Edelmetallmarkt ist weiterhin positiv, und Gold legt um 0,3 % zu. Der Eurodollar legt um bescheidene 0,04 % zu und handelt leicht über 1,10

