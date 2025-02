Die Gewinne an der Wall Street wurden durch die gestern höher als erwarteten Inflationsdaten der Produzenten und die Mitteilung von Präsident Trump über neue gegenseitige Zölle auf Länder, die derzeit Einfuhren aus den USA besteuern, nicht beeinträchtigt.

Die genauen Einzelheiten dieser Zölle werden Trump voraussichtlich Anfang April vorgelegt, und er hat eine Frist von 180 Tagen für ihre Umsetzung gesetzt.

Die wichtigsten US-Indizes schlossen den Handelstag am Donnerstag im Plus ab ( Nasdaq : +1,50 %, S&P 500 : +1,04 %, DJIA : +0,77 %, Russell 2000: +1,17 %), während die Futures aufgrund der Unsicherheit vor dem heutigen Handelstag unverändert gehandelt werden.

: +1,50 %, : +1,04 %, : +0,77 %, +1,17 %), während die Futures aufgrund der Unsicherheit vor dem heutigen Handelstag unverändert gehandelt werden. Google und Apple haben TikTok wieder in ihre App-Stores aufgenommen, nachdem Donald Trump das Verbot der Plattform in den USA aufgehoben und angekündigt hatte, dass es keine Strafen für die Verbreitung der App geben werde.

Der US-Dollar-Index ( USDIDX ) ist um weitere 0,18 % gesunken, da die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich Trumps Protektionismus zurückschrauben. Trotz der wöchentlichen Volatilität hat der Dollar im Februar gegenüber einem Währungskorb um fast 2,5 % nachgegeben – der größte monatliche Rückgang seit November 2023.

) ist um weitere 0,18 % gesunken, da die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich Trumps Protektionismus zurückschrauben. Trotz der wöchentlichen Volatilität hat der Dollar im Februar gegenüber einem Währungskorb um fast 2,5 % nachgegeben – der größte monatliche Rückgang seit November 2023. Die Märkte in Asien und im Pazifikraum begrüßten im Allgemeinen die Verzögerung von Trumps Handelskrieg. Der Hang Seng Index führt die Gewinne an (+2,05 %), angetrieben von Handels- und Industrieunternehmen. Der Shanghai Composite ist um 0,1 % gestiegen, der südkoreanische Kospi-Index um 0,25 %, während der japanische Nikkei um 0,8 % gefallen ist.

führt die Gewinne an (+2,05 %), angetrieben von Handels- und Industrieunternehmen. Der Shanghai Composite ist um 0,1 % gestiegen, der südkoreanische Kospi-Index um 0,25 %, während der japanische Nikkei um 0,8 % gefallen ist. Dem chinesischen Geldmarkt wird eine beträchtliche Menge an Liquidität entzogen, da die Behörden bis Ende des Monats 2,4 Billionen Yuan zurückfordern wollen, um die für die Umsetzung der Fiskalpolitik verwendeten Kredite der Zentralbank zurückzuzahlen.

Diese geldpolitische Straffung steht im Einklang mit den Bemühungen der chinesischen Behörden, einer weiteren Abwertung des Yuan gegenüber dem USD angesichts der zollbedingten Unsicherheit entgegenzuwirken.

Edelmetalle steigen weiter an. Gold ist um weitere 0,17 % gestiegen (2.933,35 $ pro Unze), Silber setzt seine gestrige Aufwärtsbewegung fort (+1,63 %; 32,87 $ pro Unze), während Platin- und Palladium-Futures um 0,25 % bzw. 0,7 % höher gehandelt werden.

ist um weitere 0,17 % gestiegen (2.933,35 $ pro Unze), setzt seine gestrige Aufwärtsbewegung fort (+1,63 %; 32,87 $ pro Unze), während und um 0,25 % bzw. 0,7 % höher gehandelt werden. Auch die Energie-Rohstoff-Futures steigen ( WTI : +0,15 %; Brent : +0,06 %; NATGAS : +2,09 %).

Die Marktvolatilität wird heute von den Einzelhandelsumsätzen in den USA (erwarteter Rückgang gegenüber dem Vormonat), der Industrieproduktion (Prognose eines geringeren Wachstums gegenüber dem Vormonat) und den Außenhandelspreisen der USA geprägt sein. In der Eurozone wird die Revision der jüngsten BIP- und VPI-Daten aus der Schweiz und Spanien im Mittelpunkt stehen.

