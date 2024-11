Der XTB Morgenticker (15.11.2024)

Die asiatischen Märkte handelten nach den kriegerischen Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Powell vorsichtig, wobei die meisten Indizes in engen Bereichen blieben. Der japanische Nikkei 225 stieg trotz eines schwachen BIP um 0,9 %, während der chinesische CSI 300 leicht nachgab. Der ASX 200 legte um 0,5 % zu.

leicht nachgab. Der legte um 0,5 % zu. Die US-Indizes waren während des asiatischen Handels niedriger, wobei Russel 2000 die Verluste anführte (-0,63 %), während Nasdaq 100 um 0,51 % und S&P 500 um 0,38 % nachgaben.

die Verluste anführte (-0,63 %), während um 0,51 % und um 0,38 % nachgaben. Auch die europäischen Indizes werden voraussichtlich niedriger eröffnen, wobei DAX40 um 0,24 % und der britische UK100 um 0,19 % niedriger notierten.

um 0,24 % und der britische um 0,19 % niedriger notierten. Das BIP-Wachstum Japans verlangsamte sich im dritten Quartal von 2,2 % auf 0,9 % im Jahresvergleich, übertraf jedoch die Schätzungen leicht. Der private Konsum blieb die wichtigste Stütze, während die Exporte und die Kapitalausgaben nachließen. Der Kern-Verbraucherpreisindex dürfte sich im Oktober auf 2,2 % abkühlen.

Die chinesischen Daten für Oktober zeigten gemischte Signale – die Einzelhandelsumsätze übertrafen die Erwartungen aufgrund des Anstiegs während der Goldenen Woche, aber die Industrieproduktion und die Anlageinvestitionen blieben hinter den Prognosen zurück. Der Rückgang der Immobilieninvestitionen vertiefte sich auf -10,3 % seit Jahresbeginn.

Der Wahlsieg von Donald Trump wirkt sich weiterhin auf die Märkte aus, wobei die Sorge vor einem möglichen Handelskrieg mit China die Stimmung in der Region beeinträchtigt. Trump hat Zölle in Höhe von 60 % auf chinesische Importe vorgeschlagen.

Die Wall-Street-Futures gaben nach, nachdem Powell davor warnte, dass die Fed aufgrund der starken Wirtschaftsdaten mehr Zeit für Zinssenkungen habe. Die Märkte preisen nun nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 61 % für eine Zinssenkung im Dezember ein, gegenüber 85,7 % gestern.

Bitcoin fiel von seinem Rekordhoch um 2,6 % auf 87.634 $, nachdem es Anfang der Woche noch bei 93.226 $ gelegen hatte, während Ethereum bei 3060 $ gehandelt wurde.

fiel von seinem Rekordhoch um 2,6 % auf 87.634 $, nachdem es Anfang der Woche noch bei 93.226 $ gelegen hatte, während Ethereum bei 3060 $ gehandelt wurde. Der Dollar hielt sich nahe seinem Ein-Jahres-Hoch, während die Renditen für Staatsanleihen stiegen, da die Märkte ihre Erwartungen an Zinssenkungen zurückschraubten. Der USDJPY überschritt die 156-Marke, nachdem schwache japanische BIP-Daten die Erwartungen an eine gemäßigte Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) steigen ließen.

überschritt die 156-Marke, nachdem schwache japanische BIP-Daten die Erwartungen an eine gemäßigte Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) steigen ließen. Die Ölpreise gingen zurück, wobei Brent bei 71,91 $ und WTI bei 68,08 $ notierten und wöchentliche Verluste von 2,7 % bzw. 3,3 % verzeichneten. Die IEA warnte vor einer Angebotsschwemme im Jahr 2025, behielt aber die Nachfrageprognosen bei.

bei 68,08 $ notierten und wöchentliche Verluste von 2,7 % bzw. 3,3 % verzeichneten. Die IEA warnte vor einer Angebotsschwemme im Jahr 2025, behielt aber die Nachfrageprognosen bei. Gold stabilisierte sich bei 2.566 $, steuerte aber auf die schlechteste Woche seit Juni 2021 zu und verlor 4,3 %, da der Sieg von Trump und starke US-Daten die Nachfrage nach sicheren Häfen dämpften.

stabilisierte sich bei 2.566 $, steuerte aber auf die schlechteste Woche seit Juni 2021 zu und verlor 4,3 %, da der Sieg von Trump und starke US-Daten die Nachfrage nach sicheren Häfen dämpften. Eli Lilly verklagte die staatliche Gesundheitsbehörde Health Resources and Services Administration wegen Änderungen des 340B-Arzneimittelrabattprogramms, nachdem Johnson & Johnson bereits ähnlich vorgegangen war.

Wichtige Ereignisse in Kürze: BIP des Vereinigten Königreichs im 3. Quartal, Einzelhandelsumsätze in den USA, Reden von Fed-Mitglied Collins, EZB-Mitglied McCaul und Riksbank-Mitglied Thedeen. Netflix überträgt heute Abend den Boxkampf Tyson vs Paul.

Die Handelsdaten zeigten, dass die Exporte Indonesiens im Oktober aufgrund starker Agrarausfuhren im Jahresvergleich um 10,25 % stiegen, während das BIP Malaysias im 3. Quartal im Jahresvergleich um 5,3 % wuchs, was den Schätzungen entspricht, aber unter den 5,9 % des 2. Quartals liegt. 2024 KENNT EINEN SIEGER! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.