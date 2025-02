Der XTB Morgenticker (17.02.2025)

Der US-Aktienmarkt bleibt heute aufgrund eines Feiertags (Presidents' Day) geschlossen.

Am Freitag verhalf der Technologiesektor zu Gewinnen an der Wall Street und trug dazu bei, die Bedenken über eine höhere Inflation auszugleichen. Der Nasdaq legte um 0,4 % zu, der S&P 500 schloss unverändert, während der Dow Jones / DJIA (-0,37 %) und der Russell 2000 (-0,1 %) Verluste verzeichneten.

legte um 0,4 % zu, der schloss unverändert, während der (-0,37 %) und der (-0,1 %) Verluste verzeichneten. Die Marktstimmung in Asien ist zu Wochenbeginn gemischt. Der japanische Nikkei 225 (+0,13 %) und der südkoreanische Kospi (+0,59 %) legen zu, während der Shanghai SE Composite (-0,21 %) und der chinesische HSCEI (-0,91 %) rote Zahlen schreiben.

(+0,13 %) und der südkoreanische (+0,59 %) legen zu, während der (-0,21 %) und der chinesische (-0,91 %) rote Zahlen schreiben. Die Begeisterung im chinesischen Technologiesektor (nach der Veröffentlichung eines chinesischen KI-Modells) lässt aufgrund der Spannungen zwischen Trump und der EU über Zölle und den anhaltenden Krieg in der Ukraine allmählich nach.

Das japanische BIP wuchs im vierten Quartal 2024 um 2,8 % (annualisiert) und übertraf damit die Prognose von 1,1 % (zuvor: 1,2 %). Das Wachstum gegenüber dem Vorquartal betrug 0,7 % (Prognose und zuvor: 0,3 %). Die Expansion der japanischen Wirtschaft wird durch höhere Unternehmensinvestitionen (CAPEX) und verbesserte Nettoexporte angetrieben.

Eine ZDF-Umfrage nach der Debatte der deutschen Kanzlerkandidaten ergab, dass 30 % Merz (CDU), 20 % Weidel (AfD), 16 % Scholz (SPD) und 14 % Habeck (Grüne) unterstützen. Die vorgezogenen Bundestagswahlen finden an diesem Sonntag, dem 23. Februar, statt.

Emmanuel Macron hat die europäischen Staats- und Regierungschefs heute zu einem dringenden Treffen in Paris eingeladen, um über Sicherheit und die Ukraine zu diskutieren, nachdem Donald Trump einen Ausblick auf die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland in Saudi-Arabien gegeben hat.

Die WTI - und Brent -Futures sind um 0,28 % bzw. 0,14 % gestiegen, aber die Kontrakte auf dem Optionsmarkt spiegeln die Besorgnis über die globale Nachfrage angesichts der US-Zölle und der hohen Kreditkosten wider.

- und -Futures sind um 0,28 % bzw. 0,14 % gestiegen, aber die Kontrakte auf dem Optionsmarkt spiegeln die Besorgnis über die globale Nachfrage angesichts der US-Zölle und der hohen Kreditkosten wider. Auf dem Devisenmarkt gewinnt der japanische Yen gegenüber allen G10-Währungen weiter an Stärke ( USDJPY : -0,37 %). Die Euro-Dollar-Rallye, die durch Trumps schnelle Schritte bei den Friedensgesprächen in der Ukraine angetrieben wurde, ist ins Stocken geraten ( EURUSD : 1,0492). Die Währungen der Antipoden gewinnen an Wert ( AUDUSD : +0,3 %; NZDUSD : +0,26 %).

: -0,37 %). Die Euro-Dollar-Rallye, die durch Trumps schnelle Schritte bei den Friedensgesprächen in der Ukraine angetrieben wurde, ist ins Stocken geraten ( : 1,0492). Die Währungen der Antipoden gewinnen an Wert ( : +0,3 %; : +0,26 %). Gold erholt sich um 0,2 % nach der Korrektur am Freitag auf 2.890 $ pro Unze, während Silber leicht nachgibt (-0,05 % auf 32,09 $ pro Unze).

erholt sich um 0,2 % nach der Korrektur am Freitag auf 2.890 $ pro Unze, während leicht nachgibt (-0,05 % auf 32,09 $ pro Unze). Die wichtigsten Kryptowährungen stagnieren weiterhin (Bitcoin: -0,8 % auf 96.420 $; Ethereum: -0,12 %; Ripple: -2,7 %; Solana: -2,2 %).

