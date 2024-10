Der XTB Morgenticker (17.09.2024)

Die Wall Street beendete den gestrigen Handelstag mit einer gemischten Stimmung, obwohl die Benchmarks einen Großteil der Rückgänge vor der Schlussglocke wieder aufholen konnten. Der Nasdaq 100 verlor mehr als 0,4 %, aber der S&P 500 gewann fast 0,14 % und der DJIA mehr als 0,5 %. Derzeit legen die Futures leicht zu, und die wichtigsten Daten des Tages werden die Einzelhandelsumsätze (14:30 Uhr dt. Zeit) und die Industrieproduktion (15:15 Uhr) sein.

angeführt, der durch Berichte über geringere Bestellungen für das iPhone16 verursacht wurde; frühe Marktdaten zeigen, dass die Buchungen für die neuen Telefone im Vergleich zum letztjährigen Debüt des Modells 15 um etwa 13% zurückgegangen sind. Nvidia schnitt ebenfalls schlecht ab und verlor fast 2 %. Die Anleger sind zuversichtlich, dass die Fed die Zinssätze senken wird, und die Erwartungen für eine Senkung um 50 Basispunkte steigen; ein solches Szenario wurde von JP. Morgan für wahrscheinlich gehalten, und die Demokraten unter Führung von Elizabeth Warren forderten in einem Schreiben an die Fed eine Senkung um 75 Basispunkte.

Unerwarteterweise zeigte der gestrige Regionalindex der NY Fed ein Rekordhoch seit 2022 (11,5 gegenüber -4,3 Prognosen nach zuvor -4,7) und den ersten Anstieg seit November 2023 an. Die Befragten äußerten sich optimistischer über den Zustand der Wirtschaft, obwohl sie einen leichten Rückgang der Investitionsausgaben angaben.

Die Auftragseingänge und Auslieferungen fielen deutlich höher aus, die Preiserwartungen lagen in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Juli. Die Beschäftigung der Befragten sank ebenso wie die Ausgaben in moderatem Tempo, was jedoch nicht zu Optimismus über die Erholung der Wirtschaft führte

Der Börsenhandel in Asien verlief uneinheitlich. Der Hang Seng stieg um fast 1,5 %, aber der chinesische CSI 300 verlor fast 0,5 %, was zeigt, dass die Stimmung im chinesischen Festland-Benchmark schwach ist.

Der Handel mit Baumwollkontrakten wurde gestern aufgrund erhöhter Volatilität unterbrochen, und heute kehren die Händler in etwas weniger euphorischer Stimmung auf den Markt zurück und handeln den Rohstoff ab $ 72,5 pro Ballen.

Die gestrige Euphorie auf dem Baumwollmarkt wurde durch die Aussicht auf Hurrikane (Francine, Gordon und die Bildung neuer Fronten im Atlantik) in den wichtigen Baumwollanbaustaaten Mississippi und Louisiana gestützt, wo Überschwemmungen und schwere Regenfälle zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Ernte auftraten und das Angebot in Regionen, in denen die Händler bis vor kurzem eine qualitativ hochwertige Ernte und eine beträchtliche Produktion erwartet hatten, wahrscheinlich reduzierten

Die Exporte Singapurs sind im August im Vergleich zum Vormonat um 4,7 % gesunken, während für den Juli ein Wachstum von 2,7 % prognostiziert wurde und ein Anstieg von 12,2 % zu verzeichnen war.

Die Analysten der Citigroup sehen sowohl Harris als auch Trump als negative Kandidaten für die Aktienmärkte und hoffen auf einen geteilten Kongress.

