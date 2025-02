Der XTB Morgenticker (18.02.2025)

Futures auf US-Indizes werden etwas höher gehandelt, mit Ausnahme des US30 und des US2000, die leichte Verluste verzeichnen. Die wichtigsten makroökonomischen Berichte werden heute hauptsächlich Sekundärdaten aus Großbritannien (8:00 Uhr dt. Zeit), den deutschen ZEW-Index (11:00 Uhr dt. Zeit) und die regionale NY-Fed-Umfrage zum verarbeitenden Gewerbe aus den USA (14:30 Uhr dt. Zeit) enthalten.

Unter den APAC-Marktindizes sind die australischen Benchmark-Futures AU2000 mit einem Rückgang von fast 1 % am schwächsten. Derweil legt der chinesische HK.cash um mehr als 0,5 % zu. Die australische Zentralbank senkte die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 4,1 % von zuvor 4,35 % – wie vom Markt erwartet

mit einem Rückgang von fast 1 % am schwächsten. Derweil legt der chinesische um mehr als 0,5 % zu. Die australische Zentralbank senkte die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 4,1 % von zuvor 4,35 % – wie vom Markt erwartet Der US-Dollar ist heute eine der stärksten Währungen und wertete gegenüber dem japanischen Yen um fast 0,3 % auf. Andererseits hat der AUD/USD nach der Entscheidung der australischen Zentralbank Schwierigkeiten, seine Gewinne zu halten.

nach der Entscheidung der australischen Zentralbank Schwierigkeiten, seine Gewinne zu halten. NATGAS ist um etwas mehr als 0,4 % gesunken, während Brent - und WTI -Rohöl relativ unverändert gehandelt werden. Auf dem Rohstoffmarkt sind die Baumwoll-Futures an der ICE um mehr als 1 % gestiegen, während Sojabohnen und Weizen an der CBOT über 1 % verlieren. Mais schneidet etwas besser ab, obwohl die Futures immer noch um 0,5 % gesunken sind. Gold legt um über 0,4 % zu und nähert sich 2.912 $.

ist um etwas mehr als 0,4 % gesunken, während - und -Rohöl relativ unverändert gehandelt werden. Auf dem Rohstoffmarkt sind die Baumwoll-Futures an der ICE um mehr als 1 % gestiegen, während Sojabohnen und Weizen an der CBOT über 1 % verlieren. Mais schneidet etwas besser ab, obwohl die Futures immer noch um 0,5 % gesunken sind. legt um über 0,4 % zu und nähert sich 2.912 $. Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt bleibt schwach. Bitcoin testet erneut den Bereich von 95.000 US-Dollar, während die Spanne zwischen 92.500 und 93.000 US-Dollar weiterhin eine wichtige Unterstützungsstufe in der Kette darstellt und den Break-Even-Punkt für kurzfristige BTC-Investoren markiert. Solana und der TRUMP-Token sind um etwa 6 % gefallen, während Filecoin 5 % verliert.

testet erneut den Bereich von 95.000 US-Dollar, während die Spanne zwischen 92.500 und 93.000 US-Dollar weiterhin eine wichtige Unterstützungsstufe in der Kette darstellt und den Break-Even-Punkt für kurzfristige BTC-Investoren markiert. Solana und der TRUMP-Token sind um etwa 6 % gefallen, während Filecoin 5 % verliert. Der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, erklärte auf die Frage, ob amerikanische Einheiten potenzielle europäische Friedenstruppen in der Ukraine sichern könnten, dass alle Optionen auf dem Tisch bleiben. Der französische Präsident Macron soll mit Donald Trump über die Ukraine, den Gipfel in Riad und das bevorstehende Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs gesprochen haben. SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.