Der XTB Morgenticker (18.03.2025)

Der erneute Anstieg der geopolitischen Spannungen zwischen Israel – Hamas und den USA – Iran hat dazu geführt, dass Kapital in sicherere Anlagen flüchtet. Im ersten Teil des Tages konnten wir Zuwächse bei Gold , Öl und dem US-Dollar beobachten. CFD-Kontrakte auf US-Indizes sowie Kontrakte auf Indizes in China und Europa waren rückläufig. Die Verluste sind jedoch nicht signifikant.

, und dem beobachten. CFD-Kontrakte auf US-Indizes sowie Kontrakte auf Indizes in China und Europa waren rückläufig. Die Verluste sind jedoch nicht signifikant. US-Kontrakte sind zwischen 0,30 und 0,50 % gesunken. Kontrakte auf chinesische Indizes verzeichnen Verluste von bis zu 0,70 %. Der australische AU200.cash -Kontrakt ist um 0,50 % gesunken, während der SG20cash -Index aus Singapur um 0,50 % gestiegen ist. Europäische Indexkontrakte werden gemischt im Bereich von +/-0,05 % gehandelt.

-Kontrakt ist um 0,50 % gesunken, während der -Index aus Singapur um 0,50 % gestiegen ist. Europäische Indexkontrakte werden gemischt im Bereich von +/-0,05 % gehandelt. Der Preis für WTI -Rohöl ist aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten um 0,90 % auf 67,70 $ pro Barrel gestiegen.

-Rohöl ist aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten um 0,90 % auf 67,70 $ pro Barrel gestiegen. Gold hat mit einem Plus von 0,40 % heute ein neues Rekordhoch von 3.012 $ erreicht.

hat mit einem Plus von 0,40 % heute ein neues Rekordhoch von 3.012 $ erreicht. Die Spannungen zwischen Israel und der Hamas nehmen wieder zu und die vorübergehende Waffenruhe ist gebrochen. Israel hat intensive Luftangriffe auf Gaza gestartet, nachdem die Hamas sich geweigert hatte, Geiseln freizulassen. Die Hamas lehnte die Vorschläge der Vermittler ab, was zur Wiederaufnahme der Kämpfe führte.

US-Präsident Donald Trump hat den Iran gewarnt, dass die jemenitischen Huthis mit „schrecklichen“ Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie weiterhin internationale Schifffahrtsrouten angreifen. Er erklärte, dass die iranische Führung für „jeden Schuss, der von den Huthis abgefeuert wird“, die Teheran seit langem unterstützt, zur Rechenschaft gezogen werden würde. Die Gruppe behauptete später, sie habe in den letzten zwei Tagen dreimal US-Flugzeugträger angegriffen.

Das Pentagon berichtete, dass es seit Samstag 30 Ziele im Jemen angegriffen habe, was die größte Militäroperation der USA im Nahen Osten seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus darstellt.

Es gibt Berichte, dass US-Streitkräfte ein iranisches Spionageschiff versenkt haben. Dies wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Der US-Dollar ist heute die stärkste Währung, trotz begrenzter Volatilität auf dem Devisenmarkt. Der USD hat gegenüber dem EUR, AUD, NZD, CAD und GBP an Stärke gewonnen, was auf die allgemeine Stärke der amerikanischen Währung hindeutet. USDJPY ist um 0,35 % auf 149,8500 gestiegen.

ist um 0,35 % auf 149,8500 gestiegen. Finanzminister Katsunobu Kato betonte, dass der Markt die Anleihepreise unabhängig bestimmen sollte. Er warnte jedoch davor, dass ein Eingreifen der Regierung möglich sei, falls die Situation instabil werden sollte.

Die Bank of Japan (BOJ) trifft sich am Dienstag und Mittwoch, aber der Markt erwartet keine Änderungen in der Geldpolitik. Der Grund dafür sind die Risiken, die sich aus dem globalen Handelskrieg und den Zöllen ergeben.

Trump hat ein Gespräch mit Putin über die Beendigung des Krieges angekündigt. Er betonte, dass bereits viele Punkte vereinbart worden seien, es aber noch ungelöste Fragen gebe. Das Treffen ist für heute angesetzt.

Die Angriffe auf Tesla-Autos gehen weiter. Unbekannte Täter beschädigten etwa 20 Fahrzeuge in einem Tesla-Showroom. Zuvor wurde von Schüssen in einem Tesla-Showroom in Oregon berichtet.

Trump hat Order gegeben, den Schutz für Hunter Biden und Ashley Biden – den Sohn und die Tochter des ehemaligen Präsidenten Joe Biden – aufzuheben.

Laut der Deutschen Bank führten 44 % von 60 historischen Marktkorrekturen von 10 % – wie der, die wir derzeit beobachten – innerhalb von 12 Monaten zu einer Rezession. In 12 % der Fälle hatte die Rezession bereits begonnen, während 56 % der Korrekturen nicht mit einer Rezession zusammenhingen. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.