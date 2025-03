Der XTB Morgenticker (19.03.2025)

Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum beendeten den Tag mit leichten Gewinnen, wobei die Veränderungen nicht signifikant waren. Die chinesischen Aktienindizes stiegen zwischen 0,10 % und 0,30 %, während der japanische Nikkei 225 nahezu unverändert blieb (-0,04 %). Der australische AU200cash legte unterdessen um 0,20 % zu.

Die Futures für europäische Indizes deuten auf eine gemischte Eröffnung für die Kassasitzung hin. CFD-Kontrakte weisen geringfügige Schwankungen von +/-0,05 % auf. Der deutsche DAX ist nach starken Gewinnen gestern um 0,05 % gesunken, während der FTSE 100 um 0,06 % gestiegen ist.

Auf dem Devisenmarkt bleibt die Volatilität gering. Der US-Dollar-Index (USDIDX) ist um 0,20 % gestiegen, während EUR/USD um 0,17 % gesunken ist. Die Märkte warten auf die heutige FOMC-Entscheidung und die Pressekonferenz von Jerome Powell, die das Schlüsselereignis des Tages und der Woche sein wird.

Die Bank of Japan (BoJ) beließ ihren Zinssatz nach der Zinserhöhung im Januar bei 0,5 %, dem höchsten Stand seit 16 Jahren. Je nach Wirtschaftslage können alle sechs Monate weitere Zinserhöhungen erfolgen.

In der Erklärung der BoJ wurde die wirtschaftliche Unsicherheit betont, insbesondere im Zusammenhang mit der globalen Handelspolitik. Die Kerninflation wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des dreijährigen Prognosezeitraums das Ziel der BoJ erreichen. Der USD/JPY stieg vor der BoJ-Entscheidung leicht an, stabilisierte sich aber danach.

Der saisonbereinigte Index der japanischen Industrieproduktion fiel im Januar erwartungsgemäß um 1,1 % gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich stieg der Index jedoch um 2,2 % im Vergleich zum Januar 2024.

Japans Exporte stiegen im Februar im Jahresvergleich um 11,4 %, während die Importe leicht zurückgingen, was nach zwei Monaten Defizit zu einem Handelsüberschuss führte. Im Februar verzeichnete Japan einen Handelsüberschuss von 584 Milliarden Yen, verglichen mit einem Defizit von 415 Milliarden Yen im Vorjahr.

Das Exportwachstum wurde teilweise durch beschleunigte Lieferungen vor den bevorstehenden US-Zöllen angetrieben, insbesondere im Automobilsektor. Japan ist besorgt über mögliche neue Zölle auf Autos, die im nächsten Monat in Kraft treten könnten, und strebt eine Ausnahmeregelung von der US-Regierung an.

Präsident Donald Trump entließ zwei Kommissare der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC). Dieser Schritt wurde von demokratischen Senatoren und Kartellgruppen scharf kritisiert, die befürchten, dass die Entscheidung darauf abzielte, die Opposition innerhalb der Behörde zu beseitigen.

Die Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung tragen dazu bei, das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherzustellen, aber die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird von der finanziellen Ausführung und der Umsetzung der Reformen abhängen.

Laut Goldman Sachs wird der Erfolg der Wirtschaftspolitik davon abhängen, wie schnell die Regierung die Unterstützung in die Realwirtschaft lenkt. Die größten Herausforderungen für China bleiben die schwache Nachfrage im Immobiliensektor und die Unsicherheiten im Welthandel.

Der Westpac-McDermott Miller Consumer Confidence Index für Neuseeland fiel im ersten Quartal 2025 auf 89,2, verglichen mit 97,5 im vierten Quartal 2024. Ein Wert unter 100 deutet auf eine negative Stimmung hin. Der Vertrauensverlust wurde durch die Besorgnis über globale Handelskriege und steigende Lebenshaltungskosten verursacht.

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt bleibt fragil. Bitcoin versucht, sich nach den gestrigen Rückgängen zu erholen und gewinnt 0,55 % auf 83.100 US-Dollar.

