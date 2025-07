🏠 ETF der Woche HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (H4ZL) Der Immobilien ETF mit globaler Ausrichtung auf Industrieländer 📌 Kurzprofil des ETFs Name: HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD ( WKN: A1JCM0 / ISIN: IE00B5L01S80 / Kürzel: H4ZL )

Anlage-Fokus: Immobilienunternehmen aus entwickelten Industrieländern

Index: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index

Kostenquote: 0,24 % p.a.

Struktur: Physische Replikation (vollständig)

Fondswährung: USD / gehandelt über Börse Frankfurt, dort in EUR notierend

Auflagedatum: 20.06.2011

Ausschüttung: Quartalsweise

📊 Strategie & Anlagefokus Der ETF bildet den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ab und ermöglicht Anlegern ein breit gestreutes Investment in führende börsennotierte Immobilienunternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Nachbildung überwiegend physisch – der Fonds kauft reale Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen.

Besonderheiten: Fokus auf Immobilien-Aktien aus den USA, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum Kein Klumpenrisiko durch breite Streuung

Hohe USA-Gewichtung (~66 %): Chancen und geopolitische Risiken beachten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link 📉 Chartanalyse: Technischer Blick auf den ETF Wochenchart (Stand: Juli 2025) – Prognose: bärisch Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit 2022 kontinuierlicher Abwärtstrend

Kurzfristige Erholungen blieben ohne Substanz

Aktuell unter relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20 / SMA50 / SMA200)

Widerstände: SMA50 bei 19,92 EUR, SMA200 bei 20,16 EUR

Fazit: Solange die SMA20 nicht überschritten wird, bleibt das Bild negativ Tageschart – Prognose: neutral Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Bewegung derzeit seitwärts

SMA20 (18,81 EUR) und SMA50 (18,97 EUR) fungieren als Unterstützung

Aufwärtsziel: SMA200 bei 19,88 EUR

Abwärtsrisiko: Retest Jahrestief, wenn Unterstützungen nicht halten 💡 Top 10 Positionen & Ländergewichtung des ETF Die zehn größten Positionen machen rund 30 % des ETF-Vermögens aus

Starke Diversifikation : Keine Übergewichtung einzelner Unternehmen

USA dominieren mit knapp 2/3 Anteil – wichtig bei makroökonomischer Analyse 📅 Historische Performance (Stand: 04.07.2025) Zeitraum Rendite (%) Laufendes Jahr -5,65 % 1 Monat -0,79 % 3 Monate +3,98 % 6 Monate -6,71 % 1 Jahr -1,74 % 3 Jahre -3,70 % 5 Jahre +26,73 % Seit Auflage +121,53 % ETF Jahresrenditen:

2024: +7,61 % | 2023: +6,21 % | 2022: -20,44 % | 2021: +36,77 % ⚠️ ETF Risikokennzahlen im Überblick Kennzahl Wert Volatilität 1J/3J/5J 15,01 % / 16,29 % / 15,77 % Rendite-Risiko-Verhältnis -0,12 / -0,08 / 0,31 Maximaler Drawdown bis -42,82 % (seit Auflage) Interpretation:

Hohe Schwankungsbreite, jedoch positive langfristige Erträge seit Fondsauflage. Aktuell jedoch Rückschläge. 📈 Für wen ist dieser Immobilien ETF geeignet? Anleger mit langfristigem Horizont

Interesse an globalem Immobilienmarkt

Wunsch nach passivem Investment mit Diversifikation

