Der XTB Morgenticker (19.05.2025)

Die Wall Street schloss am Freitag im Plus ( S&P 500 : +0,7 %, Nasdaq : +0,5 %, DJIA : +0,78 %, Russell 2000 : +0,9 %), aber die US-Index-Futures rutschten ins Minus, nachdem Moody's Ratings die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten herabstufte und dabei auf einen stärkeren Anstieg der Schulden und Zinszahlungen in den letzten zehn Jahren im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften verwies.

In der gesamten asiatisch-pazifischen Region ist eine breite Welle des Pessimismus zu beobachten. Der japanische Nikkei 225 fällt (-0,77 %), ebenso wie der chinesische HSCEI (-0,5 %), der südkoreanische Kospi (-1,15 %) und der australische S&P/ASX 200 (-0,6 %). Gegen den Trend entwickeln sich chinesische Lebensmittelhersteller, Pharmaunternehmen, japanische Autohersteller und südkoreanische Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien.

Devisen : Der Dollar schwächt sich nach der Herabstufung gegenüber fast allen G10-Währungen ab ( USDIDX : ‑0,3 %). Traditionelle Fluchtwährungen verzeichnen die größten Gewinne: der japanische Yen ( USDJPY : ‑0,3 %), der Schweizer Franken ( USDCHF : ‑0,16 %) und der Euro ( EURUSD : +0,2 %). Der australische Dollar gibt aufgrund der gemischten Daten aus China leicht nach ( AUDUSD : ‑0,05 %).

