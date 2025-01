Der XTB Morgenticker (20.01.2025)

Die Aktienindizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum werden zu Beginn der neuen Woche mit verbesserter Stimmung gehandelt. Die chinesischen Indizes sind um etwa 0,90–1,00 % gestiegen. Auch der Aktienmarkt in Japan verzeichnet Gewinne, wobei der JP225 -Index um 0,35 % auf 38.880 Punkte gestiegen ist. Der SG20cash -Index in Singapur ist um 0,05 % gestiegen, während der australische AU200cash -Index weitgehend unverändert bleibt.

-Index um 0,35 % auf 38.880 Punkte gestiegen ist. Der -Index in Singapur ist um 0,05 % gestiegen, während der australische -Index weitgehend unverändert bleibt. Die Terminkontrakte für europäische Indizes deuten auf einen uneinheitlichen Beginn des Handels am Kassamarkt hin. Der deutsche DAX -Index ist um 0,05 % gestiegen und hält sich über 21.000 Punkten, der UK100 -Index ist um 0,15 % gefallen und der EU50 -Index hat um 0,08 % zugelegt.

-Index ist um 0,05 % gestiegen und hält sich über 21.000 Punkten, der -Index ist um 0,15 % gefallen und der -Index hat um 0,08 % zugelegt. In den USA bleiben die Börsen heute wegen des Martin-Luther-King-Jr.-Feiertags geschlossen.

Das wichtigste Ereignis des Tages ist natürlich die Amtseinführung von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten, die für 18:00 Uhr deutscher Zeit (12:00 Uhr Ortszeit) geplant ist.

Auf dem Devisenmarkt ist der Dollar zu Beginn des Tages am schwächsten. Der USDIDX -Index ist um 0,25 % gesunken und notiert bei 108,9000 Punkten, während EURUSD um 0,27 % zugelegt hat.

-Index ist um 0,25 % gesunken und notiert bei 108,9000 Punkten, während um 0,27 % zugelegt hat. Am Wochenende haben wir eine beispiellose Situation erlebt. Am Freitagabend kündigte Donald Trump unerwartet die Einführung seines Memecoin, Official Trump , an, der innerhalb von 48 Stunden eine vollständig verwässerte Bewertung (FDV) von 75 Milliarden US-Dollar erreichte. Derzeit sind nur 20 % der Token im Umlauf, was für Memecoins ein ungewöhnliches Szenario ist. Die restlichen 80 % werden von Unternehmen gehalten, die mit Trump in Verbindung stehen, und sollen in den nächsten drei Jahren schrittweise auf den Markt gebracht werden.

, an, der innerhalb von 48 Stunden eine vollständig verwässerte Bewertung (FDV) von 75 Milliarden US-Dollar erreichte. Derzeit sind nur 20 % der Token im Umlauf, was für Memecoins ein ungewöhnliches Szenario ist. Die restlichen 80 % werden von Unternehmen gehalten, die mit Trump in Verbindung stehen, und sollen in den nächsten drei Jahren schrittweise auf den Markt gebracht werden. Die Einführung von Official Trump entzog anderen Kryptowährungen Liquidität und führte am Wochenende zu zweistelligen Verlusten bei Altcoins. Auch Bitcoin musste leichte Verluste hinnehmen.

Ein indirekter Nutznießer dieser Entwicklung war Solana, da Trump diese Blockchain für seine Memecoin wählte. Innerhalb von zwei Tagen erreichte Solana ein neues Allzeithoch von 295 US-Dollar pro Token und legte innerhalb von 48 Stunden um fast 50 % zu.

Im Gegensatz dazu war Ethereum der größte Verlierer und musste einen noch größeren Kapitalabfluss hinnehmen. Die Situation änderte sich jedoch, nachdem berichtet wurde, dass Unternehmen, die von der Familie Trump kontrolliert werden, am Sonntagnachmittag begannen, Ethereum aggressiv zu kaufen, und ihre Kauftour den ganzen Tag über fortsetzten.

der größte Verlierer und musste einen noch größeren Kapitalabfluss hinnehmen. Die Situation änderte sich jedoch, nachdem berichtet wurde, dass Unternehmen, die von der Familie Trump kontrolliert werden, am Sonntagnachmittag begannen, Ethereum aggressiv zu kaufen, und ihre Kauftour den ganzen Tag über fortsetzten. Die Situation ist beispiellos und könnte viele unvorhergesehene Folgen für den Markt für Kryptowährungen haben, nicht unbedingt positive. Dem Beispiel der Familie Trump folgend könnten viele bekannte Persönlichkeiten auf ähnliche Ideen kommen und ihre eigenen persönlichen Memecoins anbieten. Darüber hinaus könnte die öffentliche Aufforderung zum Kauf auf ihren Social-Media-Plattformen, wie sie Trump und Melania getan haben, zu einer erheblichen Kapitalverwässerung und einer Verlagerung der Mittel weg von Versorgungsprojekten hin zu Memecoins führen.

Das Vertrauen der Anleger wurde schließlich durch eine Ankündigung von Melania Trump, der Ehefrau von Donald Trump, erschüttert, die am Sonntagabend die Einführung eines weiteren Memecoins, Melania Meme, ankündigte. Der Markt erlebte eine weitere Runde starker Rückgänge. Diesmal betrachteten viele Anleger die Handlungen der Familie Trump als Missbrauch ihres Einflusses. SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.