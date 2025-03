Der XTB Morgenticker (20.03.2025)

Die Wall Street schloss gestern höher, da der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) keine negativen Überraschungen lieferte. Nach dem Ausverkauf am Dienstag erholte sich der Nasdaq (+1,4 %), gefolgt vom S&P 500 (+1,08 %), Dow Jones / DJIA (+0,9 %) und Russell 2000 (+1,57 %). US-Futures deuten auf weitere Gewinne am heutigen Handelstag hin.

(+1,4 %), gefolgt vom (+1,08 %), (+0,9 %) und (+1,57 %). US-Futures deuten auf weitere Gewinne am heutigen Handelstag hin. Jerome Powell bekräftigte die Haltung der Fed zur Geldpolitik und betonte, dass es keine Eile bei der Senkung der Zinssätze gebe („die Kosten des Wartens sind gering“), der Arbeitsmarkt ausgeglichen sei (wenig Entlassungen, wenige Neueinstellungen) und zukünftige Entscheidungen datengesteuert sein werden. Das Median-Punktdiagramm signalisiert zwei Zinssenkungen im Jahr 2025.

Zu Trumps Zöllen erklärte Powell, dass ihre Auswirkungen aufgrund des hohen Marktlärms und der Unvorhersehbarkeit ungewiss bleiben, wobei die Inflationseffekte voraussichtlich nur vorübergehend sein werden.

Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum folgten größtenteils den Gewinnen der Wall Street, aber bei chinesischen Aktien kam es zu starken Gewinnmitnahmen, insbesondere im Technologiesektor. Der HSCEI (-1,95 %), der Shanghai SE Index (-0,4 %) und der Nikkei 225 (-0,25 %) gaben nach, während der südkoreanische Kospi (+0,3 %) und der australische ASX 200 (+1,15 %) zulegten.

(-1,95 %), der (-0,4 %) und der (-0,25 %) gaben nach, während der südkoreanische (+0,3 %) und der australische (+1,15 %) zulegten. Trump zeigte sich offen für ein Treffen mit Xi Jinping im Juni. Neuseeland hat die Rezession mit einem BIP-Wachstum von 0,7 % im vierten Quartal 2024 gegenüber dem Vorquartal (Prognose: 0,4 %) hinter sich gelassen. Die Beschäftigungsveränderung in Australien blieb hinter den Erwartungen zurück (-52,8 Tsd. gegenüber einer Prognose von 30,8 Tsd.), was die Erwartungen an eine geldpolitische Lockerung durch die RBA erhöht.

Auf den Devisenmärkten legte der US-Dollar zu (USD-Index: +0,08 %). Der NZD (-0,6 %) und der AUD (-0,4 %) waren die größten Verlierer. EUR/USD fiel nach Powells Rede leicht unter 1,09 (-0,15 %), während der JPY zulegte ( USD/JPY : -0,1 %).

fiel nach Powells Rede leicht unter 1,09 (-0,15 %), während der JPY zulegte ( : -0,1 %). Die Märkte für Kryptowährungen verzeichneten Verluste, wobei Bitcoin (-0,46 %), Ethereum (-1,8 %), Ripple (-3,1 %), Chainlink (-1,1 %), Dogecoin (-0,7 %) und Solana (-0,1 %) nachgaben.

(-0,46 %), (-1,8 %), (-3,1 %), (-1,1 %), (-0,7 %) und (-0,1 %) nachgaben. Die Öl-Futures erholten sich, wobei Brent-Rohöl (+0,54 %) und WTI (+0,46 %) stiegen, während Erdgas (NATGAS) ebenfalls leicht zulegte (+0,15 %).

