Der XTB Morgenticker (20.11.2024)

Der Handel in der Asien-Pazifik-Region verläuft in einem moderat positiven Stimmungsumfeld. Indizes aus China gewinnen zwischen 0,30 und 0,40 %. Der japanische Nikkei 225 -Index steigt um 0,21 % auf 38.300 Punkte, während Kontrakte auf den SG20cash -Index in Singapur um 0,30 % zulegen. Der einzige Index, der verliert, ist der australische AU200.cash , der um 0,40 % niedriger gehandelt wird.

Auf dem Devisenmarkt sind die Veränderungen im ersten Teil des Tages begrenzt. Die einzige Währung, die in Bezug auf die Volatilität auffällt, ist der japanische Yen, der zwischen 0,4 und 0,5 % verliert. Die Schwäche der japanischen Währung ist auf die nachlassende Wirksamkeit der kontinuierlichen verbalen Interventionen japanischer Beamter und Diplomaten zurückzuführen. Der Dollar erholt sich leicht um 0,13 %, wobei der USDJPY heute um 0,46 % auf 155,3000 steigt.

Die People's Bank of China lässt die Zinssätze wie erwartet unverändert. Der einjährige Loan Prime Rate (LPR) in China bleibt mit 3,1 % unverändert gegenüber dem Vormonat. Der fünfjährige LPR bleibt ebenfalls stabil bei 3,6 %.

Japans Handelsbilanzbericht für Oktober übertraf die Erwartungen, obwohl das Defizit etwas stärker als erwartet zurückging. Die Gesamtexporte stiegen im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 % (im September lag der Rückgang bei 1,7 %; erwartet wurden 2,2 %). Gleichzeitig stiegen die Importe im Jahresvergleich um 0,4 % (im September lag der Anstieg bei 1,8 %; erwartet wurden -0,3 %). Das Handelsdefizit belief sich auf 461,2 Milliarden Yen (2,98 Milliarden USD), verglichen mit einer Prognose von 360,4 Milliarden Yen.

Die Erholung wurde durch Exporte nach China (+1,5 %), Taiwan (+18,8 %) und Hongkong (+12,2 %) angeführt, was auf die starke Nachfrage nach Geräten zur Chipherstellung zurückzuführen ist, während die Exporte in die Vereinigten Staaten, Japans größtes Exportziel, aufgrund schwacher Autolieferungen um 6,2 % zurückgingen.

Japanische Unternehmen versuchen, die Auswirkungen der neuen und potenziell hohen Zölle abzuschätzen, die der neue US-Präsident Donald Trump versprochen hat und die den internationalen Handel schwächen könnten.

Öl blieb im ersten Teil des Tages weitgehend unverändert, wobei OIL.WTI um 0,04 % auf 69,30 $ pro Barrel zulegte.

Der Edelmetallmarkt verzeichnet einen leichten Rückgang. Gold ist um 0,06 % auf 2.630 $ pro Unze gesunken, Silber wird um 0,60 % niedriger bei 31 $ gehandelt, Palladium verliert 0,77 % und Platin ist um 0,20 % gesunken.

Auf dem Markt für Kryptowährungen setzt sich die Dominanz von Bitcoin fort. Im ersten Teil des Tages stieg BTC um 0,25 % auf 92.650 US-Dollar. Trotz leichter Gewinnmitnahmen am Ende des Tages schloss die gestrige Sitzung mit einem neuen Allzeithoch von etwa 92.600 US-Dollar.

Die Dominanz von Bitcoin war in den letzten Tagen offensichtlich, während Ethereum deutlich schwächer abschnitt. Heute wird ETH ohne größere Veränderungen bei 3.110 $ gehandelt, während die Gesamtmarktkapitalisierung der übrigen Altcoins um 0,20 % gesunken ist.

