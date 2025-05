Der XTB Morgenticker (21.05.2025)

Die US-Aktienindex-Futures sind um 0,2 % bis 0,3 % gefallen, während die europäischen Benchmark-Futures auf einen leicht niedrigeren Marktstart auf dem gesamten Kontinent hindeuten.

Der makroökonomische Kalender ist heute bis auf die britischen CPI-Inflationsdaten fast leer, sodass sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die Kommentare von Vertretern der Federal Reserve und der EZB richten wird.

Der US-Dollar erlebt einen weiteren schwachen Handelstag, wobei das EURUSD -Paar die Marke von 1,133 durchbricht und um über 0,4 % zulegt. Interessanterweise sind die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen wieder über 4,5 % gestiegen, was jedoch den Dollar nicht gestärkt hat.

Bitcoin legt um über 1 % zu und nähert sich seinem Allzeithoch. Er notiert bei rund 108.000 USD, unterstützt durch den Rückgang des Dollars.

Ethereum legt um 3,3 % zu , Uniswap um mehr als 7 %.

Laut dem API-Bericht sind die US-Rohölvorräte unerwartet um fast 2,5 Millionen Barrel gestiegen, gegenüber einem prognostizierten Rückgang von 1,8 Millionen, nachdem sie zuvor um fast 4,29 Millionen stark angestiegen waren.

Dennoch sind die Ölpreise heute um mehr als 1 % gestiegen, vor der Veröffentlichung der EIA-Daten um 16:30 Uhr (deutsche Zeit).

Erdgas gibt um 1,5 % nach und korrigiert damit einen Teil des gestrigen Anstiegs um 10 %.

Auf dem Edelmetallmarkt ist die Stimmung etwas schwächer: Gold legt um 0,3 % zu und notiert über 3.300 USD pro Unze, während Platin nach der Erholung vom Vortag um fast 1,5 % nachgibt.

