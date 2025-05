Der XTB Morgenticker (22.05.2025)

Die schwache Nachfrage nach US-Staatsanleihen führte gestern zu starken Kursverlusten an der Wall Street ( S&P 500 : -1,6 %, DJIA : -1,9 %, Nasdaq : -1,4 %, Russell 2000 : -2,8 %). Die Renditen 30-jähriger US-Anleihen stiegen um über 10 Basispunkte aufgrund von Sorgen über ein sich verschärfendes Defizit und die mangelnde Einigung über Trumps Steuerreform im US-Repräsentantenhaus.

: -1,6 %, : -1,9 %, : -1,4 %, : -2,8 %). Die Renditen 30-jähriger US-Anleihen stiegen um über 10 Basispunkte aufgrund von Sorgen über ein sich verschärfendes Defizit und die mangelnde Einigung über Trumps Steuerreform im US-Repräsentantenhaus. Der US-Senat hat den Gesetzentwurf zu Stablecoins freigegeben, sodass nächste Woche darüber debattiert und möglicherweise abgestimmt werden kann. Die Fortschritte im Gesetzgebungsverfahren lösten Euphorie auf dem Kryptowährungsmarkt aus. Bitcoin stieg um 2,9 % auf 111.370 USD, Ethereum um 4,9 % auf 2.632 USD, und auch bei den Kontrakten für Dogecoin (+4,7 %), Solana (+3,9 %) und Polygon (+3,9 %) waren Gewinne zu verzeichnen.

stieg um 2,9 % auf 111.370 USD, um 4,9 % auf 2.632 USD, und auch bei den Kontrakten für (+4,7 %), (+3,9 %) und (+3,9 %) waren Gewinne zu verzeichnen. In der Region Asien-Pazifik hält der Pessimismus der Wall Street an. Rückgänge sind beim chinesischen HSCEI (-0,14 %), dem japanischen Nikkei 225 (-0,94 %), dem südkoreanischen Kospi (-1,17 %) und dem australischen S&P/ASX 200 (-0,44 %) zu verzeichnen. Unternehmen mit Verbindungen zu Bitcoin widersetzen sich dem Abwärtstrend.

(-0,14 %), dem japanischen (-0,94 %), dem südkoreanischen (-1,17 %) und dem australischen (-0,44 %) zu verzeichnen. Unternehmen mit Verbindungen zu Bitcoin widersetzen sich dem Abwärtstrend. Baidu (BIDU.US) verliert nach der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das erste Quartal 2025 über 3 %, obwohl der Umsatz vor allem dank KI-Cloud-Diensten über den Prognosen lag. Der bereinigte Betriebsgewinn sank im Jahresvergleich um 20 % und die Bruttomarge blieb hinter den Erwartungen zurück. Auch der Umsatz im wichtigen Segment Suchmaschinenwerbung blieb hinter den Erwartungen zurück.

verliert nach der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das erste Quartal 2025 über 3 %, obwohl der Umsatz vor allem dank KI-Cloud-Diensten über den Prognosen lag. Der bereinigte Betriebsgewinn sank im Jahresvergleich um 20 % und die Bruttomarge blieb hinter den Erwartungen zurück. Auch der Umsatz im wichtigen Segment Suchmaschinenwerbung blieb hinter den Erwartungen zurück. Der australische Dienstleistungs-PMI fiel im Mai auf 50,5 (zuvor: 51), während der Fertigungs-PMI stabil bei 51,7 blieb. Die Expansion der australischen Wirtschaft ist in erster Linie auf das anhaltende Wachstum der Auftragseingänge und den Beschäftigungsanstieg zurückzuführen. Allerdings hat sich das Wachstumstempo zusammen mit dem Optimismus der Unternehmen verlangsamt.

Der Fertigungs-PMI in Japan verzeichnete einen leichten Anstieg auf 49 und lag damit im Rahmen der Erwartungen (zuvor: 48,7).

An den Devisenmärkten bleibt die Volatilität begrenzt. Der US-Dollar-Index tendiert seitwärts, der japanische Yen verzeichnet die größten Gewinne unter den G10-Währungen ( USDJPY : -0,3 %), während der Neuseeland-Dollar am schwächsten ist ( NZDUSD : -0,25 %) und aufgrund der gesenkten BIP-Prognosen des neuseeländischen Finanzministeriums nachgibt. Der australische Dollar erholt sich ( AUDUSD : +0,2 %), und der EURUSD legt um moderate 0,05 % auf 1,335 zu.

: -0,3 %), während der Neuseeland-Dollar am schwächsten ist ( : -0,25 %) und aufgrund der gesenkten BIP-Prognosen des neuseeländischen Finanzministeriums nachgibt. Der australische Dollar erholt sich ( : +0,2 %), und der legt um moderate 0,05 % auf 1,335 zu. Gold steigt weiter um 0,6 % auf 3.333 USD pro Unze, Silber um 0,66 % auf 33,60 USD pro Unze, während die Gewinner des gestrigen Handelstages, Platin (-0,1 %) und Palladium (-0,3 %), leichte Korrekturen verzeichnen. SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.