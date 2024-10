Der XTB Morgenticker (22.10.2024)

Die asiatischen Märkte verzeichneten insgesamt einen Rückgang, wobei der japanische Nikkei 225 die Verluste anführte (-1,7 %) und der TOPIX um 1,1 % nachgab. Der südkoreanische KOSPI verlor über 1 %, während der australische ASX 200 um 1 % fiel. Die chinesischen Märkte trotzten dem Trend mit einem Anstieg von CHN und CH50 um 0,7 % und einem Anstieg des Hang Seng in Hongkong um 0,6 %.

Chinesische Aktien fanden Unterstützung, nachdem die People's Bank of China ihren Leitzins für Kredite gesenkt hatte. Die Jugendarbeitslosigkeit (ohne Studenten) verbesserte sich von 18,8 % im August auf 17,6 % im September.

Die US-Aktienindex-Futures zeigten sich im asiatischen Handel leicht schwächer, nachdem die Wall Street aufgrund steigender Renditen für Staatsanleihen von ihren Rekordhöhen abgerutscht war.

Die HSBC kündigte eine umfassende Umstrukturierung an, bei der die Geschäftsbereiche mit Wirkung zum Januar 2025 in vier Geschäftseinheiten zusammengefasst werden. Die Bank ernannte Pam Kaur zur ersten weiblichen Finanzvorstand und ersetzte damit Georges Elhedery.

Die Aktien von Hyundai Motor India fielen bei ihrem Börsendebüt nach dem bisher größten Börsengang des Landes in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar um 2 % und notierten bei 1.934 Rupien gegenüber einem Ausgabepreis von 1.960 Rupien.

Die Ölpreise gaben nach, als die diplomatischen Bemühungen der USA um einen Waffenstillstand im Nahen Osten wieder aufgenommen wurden. Brent -Rohöl fiel um 0,3 % auf 73,93 $ pro Barrel, während WTI um 0,2 % auf 69,72 $ fiel.

Der Goldpreis stieg um 0,6 % auf 2.734,38 $ pro Unze und stabilisierte sich in der Nähe von Rekordhöhen, da die Unsicherheit im Zusammenhang mit den Wahlen und die geopolitischen Spannungen die Nachfrage nach sicheren Häfen stützten. Silber legte um 1,2 % zu und erreichte fast ein 12-Jahres-Hoch.

Der US-Dollar hielt sich in der Nähe von Zweieinhalb-Monats-Hochs, da die Märkte einen maßvolleren Ansatz bei den Zinssenkungen der Fed einpreisten. Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar auf fast 151 ab, den niedrigsten Stand seit Ende Juli.

Tesla steht auf dem Prüfstand, nachdem die Enthüllung seines Robotaxis „ins Leere lief“, wobei Jefferies das Kursziel auf 195 US-Dollar anhob, aber Bedenken hinsichtlich des Drucks auf das Kerngeschäft mit Autos und der Unternehmensführung äußerte.

Das südkoreanische BIP für das dritte Quartal wird voraussichtlich ein Wachstum von 0,5 % aufweisen, was eine Erholung von dem zuvor verzeichneten Rückgang von 0,2 % darstellt. Dies wird trotz schwacher Inlandsnachfrage durch Exporte unterstützt.

Der Fokus liegt weiterhin auf den US-Präsidentschaftswahlen (in zwei Wochen), bei denen die jüngsten Umfragen ein enges Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris zeigen. Die Märkte erwarten mit dem Herannahen der Wahlen eine erhöhte Volatilität. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.