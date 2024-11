Der XTB Morgenticker (22.11.2024)

Der japanische Kern-Verbraucherpreisindex stieg im Oktober im Jahresvergleich um 2,3 % und lag damit leicht über den Erwartungen, markiert jedoch den zweiten Monat in Folge mit einer Verlangsamung. Die Preise für nicht verderbliche Lebensmittel stiegen um 3,8 %, wobei Reis um 58,9 % zulegte – der höchste Wert seit 1971. Die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Bank of Japan für die Sitzung im Dezember steigen.

Asiatische Märkte im Allgemeinen höher, angeführt von Technologie- und Chipherstellern. Nikkei legte um 1,2 % zu, KOSPI um 1,2 %, ASX 200 um 1,1 %. MSCI Asia Pacific Index um 0,7 % gestiegen. Chinesische Märkte blieben hinter den Erwartungen zurück, da der CSI 300 aufgrund der Unsicherheit über die Konjunkturpakete um 0,5 % fiel.

legte um 1,2 % zu, um 1,2 %, um 1,1 %. Index um 0,7 % gestiegen. Chinesische Märkte blieben hinter den Erwartungen zurück, da der aufgrund der Unsicherheit über die Konjunkturpakete um 0,5 % fiel. Bitcoin steigt auf 99.368 $ und nähert sich der historischen Marke von 100.000 $ aufgrund des Optimismus über die Präsidentschaft von Trump. Der Kryptomarkt gewinnt seit der Wahl 1 Billion $, da die Branche mit freundlicheren Vorschriften rechnet.

steigt auf 99.368 $ und nähert sich der historischen Marke von 100.000 $ aufgrund des Optimismus über die Präsidentschaft von Trump. Der Kryptomarkt gewinnt seit der Wahl 1 Billion $, da die Branche mit freundlicheren Vorschriften rechnet. US-Futures unverändert, da die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine eskalieren, nachdem Moskau einen Hyperschall-Raketenangriff gestartet und mit einem nuklearen Gegenschlag gedroht hat. NVIDIA erreicht Rekordhoch aufgrund der starken Nachfrage nach KI-Chips, während Alphabet aufgrund von Trennungsbedenken fällt.

Aktien und Anleihen der Adani Group stehen nach US-Betrugsanklage unter Druck. S&P stuft den Ausblick für drei Adani-Unternehmen auf negativ herab und verweist auf Risiken beim Zugang zu Finanzmitteln. Das Flaggschiff Adani Enterprises stürzte um 22,6 % ab. Die Gruppe storniert den Verkauf von Anleihen im Wert von 600 Millionen US-Dollar.

Dollar-Index stabil bei 107,06 nahe dem Ein-Jahres-Hoch, da die Märkte die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im Dezember reduzieren. Goolsbee von der Chicago Fed sieht die Zinsen „ein gutes Stück niedriger“, da die Inflation nachlässt. Die Renditen für Staatsanleihen sinken mit einer 10-Jahres-Marge leicht.

Der japanische Yen stabilisiert sich nach den VPI-Daten, mit USDJPY bei 154,50. Ueda von der BOJ signalisiert eine genauere Prüfung der Daten vor der Sitzung im Dezember und betont gleichzeitig den Einfluss des Yen auf die politischen Aussichten.

bei 154,50. Ueda von der BOJ signalisiert eine genauere Prüfung der Daten vor der Sitzung im Dezember und betont gleichzeitig den Einfluss des Yen auf die politischen Aussichten. Öl legt aufgrund steigender Risiken zwischen Russland und der Ukraine zu, mit Brent bei 73,77 $ und WTI bei 70,10 $. Beide Kontrakte stiegen im Wochenverlauf um 4–5 %. Gold setzt seine Rallye aufgrund geopolitischer Bedenken auf die fünfte Sitzung fort und liegt derzeit bei 2687 $ pro Unze.

bei 73,77 $ und bei 70,10 $. Beide Kontrakte stiegen im Wochenverlauf um 4–5 %. Gold setzt seine Rallye aufgrund geopolitischer Bedenken auf die fünfte Sitzung fort und liegt derzeit bei 2687 $ pro Unze. DirecTV beendet geplante Übernahme von Dish Network, nachdem die Zustimmung der Anleihegläubiger für den Schuldenswap nicht eingeholt werden konnte.

Singapur erhöht Wachstumsprognose für 2024 nach besser als erwarteter Leistung im 3. Quartal.

Wichtige Ereignisse in Kürze: Blitz-PMIs für Europa und Großbritannien, Einzelhandelsumsätze in Großbritannien, Fokus auf geldpolitische Entscheidung der BOJ nach Inflationsdaten steigt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.