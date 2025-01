Der XTB Morgenticker (23.01.2025)

Nach dem gestrigen großartigen Handelstag an der Wall Street, an dem der Nasdaq 100-Index um fast 1,4 % stieg, der DJIA um 0,3 % und der S&P 500 heute um weitere 0,6 %, wurden die US-Index-Futures im vorbörslichen Handel etwas niedriger gehandelt. Die europäischen Referenzwerte verlieren ebenfalls, obwohl die Volatilität sehr gering ist.

um fast 1,4 % stieg, der um 0,3 % und der heute um weitere 0,6 %, wurden die US-Index-Futures im vorbörslichen Handel etwas niedriger gehandelt. Die europäischen Referenzwerte verlieren ebenfalls, obwohl die Volatilität sehr gering ist. In Asien gab der chinesische Hang Seng heute um weitere 0,6 % nach und hat damit einen Großteil der Aufwärtsbewegung vom 13. Januar wieder wettgemacht. Chinesische Indexkontrakte verlieren. Der Nikkei legte dank der Stärke von Technologieunternehmen um fast 0,8 % zu, während der südkoreanische KOSPI um mehr als 1 % nachgab.

heute um weitere 0,6 % nach und hat damit einen Großteil der Aufwärtsbewegung vom 13. Januar wieder wettgemacht. Chinesische Indexkontrakte verlieren. Der legte dank der Stärke von Technologieunternehmen um fast 0,8 % zu, während der südkoreanische um mehr als 1 % nachgab. Edelmetalle verlieren größtenteils, wobei Palladium heute mit über 1 % am stärksten nachgibt. Gold verzeichnet nach den jüngsten Gewinnen einen leichten Rückgang. Agrarrohstoffe werden etwas niedriger gehandelt.

heute mit über 1 % am stärksten nachgibt. verzeichnet nach den jüngsten Gewinnen einen leichten Rückgang. Agrarrohstoffe werden etwas niedriger gehandelt. NATGAS eröffnete nach dem Rollback 12 % niedriger und hat seitdem leicht nachgegeben. Auch Öl gab nach dem Rollback um fast 1,5 % nach und hat seitdem weiter nachgegeben. Veränderung der US-Rohöllagerbestände nach API (in Millionen Barrel): 1 Million gegenüber 2,6 Millionen zuvor Benzinlagerbestände: 3,2 Millionen gegenüber 5,39 Millionen zuvor

Destillatbestände: 1,9 Millionen gegenüber 4,88 Millionen zuvor

Destillatbestände: 1,9 Millionen gegenüber 4,88 Millionen zuvor

Cushing-Ölreserven: 0,5 Millionen (PROGNOSE -, zuvor 0,573 Millionen)

Der Bitcoin-Kurs ist trotz beträchtlicher Käufe von ETFs in den USA weiterhin rückläufig. Aus den Daten geht hervor, dass während des letzten Handelstages allein der BlackRock ETF (IBIT) Käufe von BTC im Wert von mehr als 600 Millionen US-Dollar getätigt hat (der größte Betrag in diesem Jahr), was den Kurs jedoch nicht beeinflusste. Die Kryptowährung mit der derzeit schlechtesten Performance ist Solana, die fast 5 % niedriger gehandelt wird.

Käufe von BTC im Wert von mehr als 600 Millionen US-Dollar getätigt hat (der größte Betrag in diesem Jahr), was den Kurs jedoch nicht beeinflusste. Die Kryptowährung mit der derzeit schlechtesten Performance ist Solana, die fast 5 % niedriger gehandelt wird. Heute wird die türkische Zentralbank Zinsentscheidungen treffen, sodass wir bei Währungspaaren mit der Lira möglicherweise eine höhere Volatilität erleben werden. EURTRY verzeichnet bereits einen Anstieg von mehr als 0,5 %. Auf der Makroseite wird die Aufmerksamkeit auf die US-Leistungsansprüche (14:30 Uhr) gerichtet sein. Finanzergebnisse werden unter anderem von General Electric, American Airlines (vor dem Handelstag) und Texas Instruments (nach dem Handelstag) präsentiert. SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

