Der XTB Morgenticker (23.09.2024)

Die meisten asiatischen Aktien stiegen am Montag, getragen von anhaltendem Optimismus über niedrigere Zinssätze nach der Senkung der Federal Reserve um 50 Basispunkte in der vergangenen Woche. Die Gewinne waren jedoch aufgrund eines schwachen Freitagsschlusskurses an der Wall Street und eines Marktfeiertags in Japan begrenzt.

Die chinesischen Märkte legten zu, nachdem die People's Bank of China ihren 14-tägigen Reverse-Repo-Satz von 1,95 % auf 1,85 % gesenkt hatte. Die Indizes Shanghai Shenzhen CSI 300 und Shanghai Composite stiegen um 0,5 % bzw. 0,4 %, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,7 % zulegte.

Der australische ASX 200 schnitt in Asien am schlechtesten ab und verlor 0,6 %, als er sich von Rekordhöhen zurückzog. Die Supermarktgiganten Woolworths und Coles Group fielen um 3–4 %, nachdem sie von der australischen Wettbewerbsbehörde verklagt worden waren, weil sie Kunden angeblich über Rabatte getäuscht hatten.

Australische Wirtschaftsdaten zeigten Schwäche: Der Dienstleistungs-PMI-Flash-Index lag bei 50,6 (zuvor 52,5) Der Flash-PMI für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 46,7 (zuvor 48,5) Der zusammengesetzte PMI-Flash fiel auf 49,8 (zuvor 51,7)

Erwartet wird, dass die Reserve Bank of Australia die Zinssätze bei ihrer anstehenden Sitzung am Dienstag unverändert bei 4,35 % belässt, aber aufgrund der hartnäckigen Inflation und des starken Arbeitsmarktes wahrscheinlich eine restriktive Haltung beibehält.

Neuseelands Handelsbilanzdefizit hat sich vergrößert: Die Exporte sanken auf 4,97 Mrd. (zuvor 6,09 Mrd.) Die Importe stiegen auf 7,17 Mrd. (zuvor 7,11 Mrd.) Die monatliche Handelsbilanz verschlechterte sich auf -2203 Mio. (zuvor -963,0 Mio.)

Die Ölpreise stiegen, wobei die Brent-Rohöl-Futures um 0,5 % auf 74,29 $ pro Barrel und die US-Rohöl-Futures um 0,9 % auf 71,64 $ pro Barrel stiegen. Der verschärfte Konflikt im Nahen Osten und die Erwartung einer höheren Nachfrage nach der US-Zinssenkung stützten die Preise.

Der Goldpreis erreichte im asiatischen Handel ein Rekordhoch, wobei Spotgold um 0,3 % auf 2.631,19 $ pro Unze stieg. Das gelbe Metall profitierte von niedrigeren US-Zinssätzen und einem schwächeren Dollar.

Der Dollar-Index und die Dollar-Index-Futures stiegen im asiatischen Handel leicht an und stabilisierten sich nach den Verlusten der letzten Woche. Der australische Dollar legte vor der RBA-Sitzung um 0,3 % zu, während der japanische Yen gegenüber dem Dollar um 0,3 % nachgab.

Investoren erwarten in dieser Woche eine Reihe von Reden der Fed, darunter auch Anmerkungen des Vorsitzenden Jerome Powell, sowie wichtige US-Daten, die am Freitag fällig sind.

Die europäischen und US-amerikanischen Aktien-Futures deuteten auf einen positiven Handelsbeginn hin, mit Gewinnen zwischen 0,2 % und 0,6 %.

Die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa wird am Montag in New York ihren chinesischen Amtskollegen Wang Yi treffen. Die Spannungen sind auf die jüngsten Angriffe auf japanische Staatsbürger in China zurückzuführen.

