Der XTB Morgenticker (24.01.2025)

Das Thema des Tages für die letzte Sitzung in den asiatischen Märkten in dieser Woche ist die Entscheidung der BoJ, die Zinssätze um 25 Basispunkte zu erhöhen. Der Leitzins stieg von 0,25 % auf 0,5 %, was den Markterwartungen entspricht.

Die Bank erhöhte ihre Prognose für die Preisinflation und gab an, dass dies auf positive Trends bei den Lohnerhöhungen zurückzuführen sei. Die BoJ gab bekannt, dass sie beabsichtige, den Prozess der Zinserhöhungen fortzusetzen.

Der Ton des Berichts nach der Entscheidung war sehr aggressiv. Die Kerninflation des Verbraucherpreisindex für das Gesamtjahr 2025 wird voraussichtlich bei 2,4 % liegen, verglichen mit 1,9 % zuvor. Dies ist ein großer Sprung, und die BoJ mahnte außerdem, dass der Realzins in Japan „eindeutig niedrig“ sei.

Ein weiterer Beleg für die Erzählung von weiteren Zinserhöhungen war der japanische VPI-Wert für Dezember, der bei +3,6 % lag (+3,4 % wurden erwartet, 2,9 % zuvor).

Als Reaktion auf die Entscheidung und die damit verbundenen Nachrichten gewann der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar an Wert und das USDJPY -Paar wird derzeit in der Nähe der 155,200-Zone gehandelt (mit einem Verlust von 0,49 % im Tagesverlauf).

Die Reaktion ist jedoch nominal nicht übermäßig, wenn man bedenkt, dass Donald Trump heute eine milde Erklärung über die Einführung von Zöllen auf China abgegeben hat.

Der Präsident sagte: „Wir haben eine sehr große Macht über China, und das sind Zölle, und sie wollen sie nicht, und ich würde sie lieber nicht einsetzen müssen, aber es ist eine große Macht über China.“

In gewisser Weise könnten diese Worte darauf hindeuten, dass der Präsident immer noch nicht davon überzeugt ist, dass diese höheren Zölle tatsächlich eingeführt werden müssen, was den US-Dollar weiter schwächte, indem er auf die Möglichkeit einer Handelskooperation zwischen den beiden Ländern hinwies.

Mit Beginn der Sitzung in Europa und den USA wird das Thema auf die PMI-Daten für Januar wechseln.

