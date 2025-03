Der XTB Morgenticker (24.03.2025)

Am Freitag schloss die Wall Street trotz hoher Verluste zu Beginn im Plus. Der Nasdaq erholte sich deutlich (+0,52 %), während der S&P 500 und der DJIA leichte Gewinne verzeichneten (+0,08 %).

erholte sich deutlich (+0,52 %), während der und der leichte Gewinne verzeichneten (+0,08 %). Donald Trump kündigte „Flexibilität“ in Bezug auf die für Anfang April geplanten Vergeltungszölle an.

John Williams von der Fed erklärte, er sehe „keine Anzeichen für Unsicherheit bei den Inflationserwartungen [in den USA]“ und bezeichnete die jüngsten Daten der University of Michigan als Ausreißer.

Die Märkte in Asien und im Pazifikraum weiteten ihre Verluste angesichts der Besorgnis über die geplante Welle von US-Vergeltungszöllen im April aus. Der HSCEI (-0,15 %), der Shanghai SE Composite (-0,57 %) und der südkoreanische Kospi (-0,3 %) liegen alle im Minus, während der japanische Nikkei 225 unverändert notiert.

(-0,15 %), der (-0,57 %) und der südkoreanische (-0,3 %) liegen alle im Minus, während der japanische unverändert notiert. Der Sektor der Telekommunikationsdienste stand besonders unter Druck (z. B. China Unicom -3,1 %), nachdem die USA eine Untersuchung wegen angeblicher Verstöße gegen Betriebsbeschränkungen für chinesische Unternehmen in den USA eingeleitet hatten.

Die Bank of Japan wird die Zinsen weiter erhöhen, wenn sich die Inflation weiter in Richtung des Ziels bewegt, unabhängig von den Verlusten bei ihren Staatsanleihenbeständen.

Vorläufige PMI-Werte zeigten eine deutliche Erholung in Australien. Der Index für das verarbeitende Gewerbe stieg im März auf 52,6 (zuvor: 50,4), während der Index für Dienstleistungen auf 51,2 (zuvor: 50,8) kletterte. Die neuen Orders stiegen im schnellsten Tempo seit Mai 2022, zusammen mit dem Aufkommen neuer Unternehmen.

In Japan ist der PMI jedoch unerwartet gesunken. Der Index für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 48,3 (Prognose: 49,2, zuvor: 49), während der Dienstleistungsindex auf 49,5 (zuvor: 53,7) fiel.

Auf dem Devisenmarkt gab der Dollar einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab ( USDIDX : -0,05 %). Die Schwedische Krone ( USDSEK : +0,4 %), die Norwegische Krone ( USDNOK : +0,25 %) und der Australische Dollar ( AUDUSD : +0,2 %) legten am stärksten zu. Der Japanische Yen schwächte sich unterdessen gegenüber dem Dollar ab, da die Einführung von Zöllen befürchtet wird ( USDJPY : +0,2 %). Der EURUSD erholte sich um 0,2 %.

: -0,05 %). Die Schwedische Krone ( : +0,4 %), die Norwegische Krone ( : +0,25 %) und der Australische Dollar ( : +0,2 %) legten am stärksten zu. Der Japanische Yen schwächte sich unterdessen gegenüber dem Dollar ab, da die Einführung von Zöllen befürchtet wird ( : +0,2 %). Der erholte sich um 0,2 %. Die Brent- und WTI-Rohöl- Futures gaben um 0,19 % bzw. 0,12 % nach, während Erdgas ( NATGAS ) ebenfalls fiel (-0,75 %).

Futures gaben um 0,19 % bzw. 0,12 % nach, während Erdgas ( ) ebenfalls fiel (-0,75 %). Der Irak plant, die Öl- und Gasproduktion bis 2029 auf 6 Millionen Barrel pro Tag zu steigern.

Gold notiert unverändert bei 3.022 $ pro Unze, während Silber um 0,35 % auf 33,15 $ pro Unze zulegte.

notiert unverändert bei 3.022 $ pro Unze, während um 0,35 % auf 33,15 $ pro Unze zulegte. Kryptowährungs-Futures erholten sich stark, da die Risikobereitschaft bei US-amerikanischen und europäischen Index-Futures zunahm. Bitcoin stieg auf 86.930 USD (+2,13 %), Ethereum auf 2.065 USD (+3,73 %), während die Futures von Solana (+5,2 %) und Chainlink (+5 %) ebenfalls stiegen.

stieg auf 86.930 USD (+2,13 %), auf 2.065 USD (+3,73 %), während die Futures von (+5,2 %) und (+5 %) ebenfalls stiegen. Die wichtigsten heute veröffentlichten makroökonomischen Daten werden die vorläufigen PMI-Zahlen für Dienstleistungen und Fertigung im März sein. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.