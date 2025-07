Die Finanzmärkte zeigen sich heute mit gemischten Signalen. Der folgende Marktbericht Börse bietet einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen an den globalen Märkten. 📊 Asien: Stabil, aber schwächer als gestern Die Börse in Asien präsentierte sich solide, jedoch nicht ganz so stark wie am Vortag. Der CH.cash legte um 0,4 % zu, während der japanische Nikkei / JAP225 um 0,2 % stieg. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen USA: Börse aktuell im Rückspiegel von Alphabet Die US-Futures zeigten zunächst Gewinne, ausgelöst durch starke Ergebnisse von Alphabet. Heute tendieren sie leicht schwächer. Alphabet konnte im zweiten Quartal mit einem Umsatz von 96,43 Mrd. USD (+14 % im Jahresvergleich) überzeugen und übertraf damit die Erwartungen. Besonders der Bereich Google Cloud und YouTube-Werbung trugen maßgeblich zum Erfolg bei. Die Aktie legte nachbörslich um 1,7 % zu. Auch Tesla veröffentlichte Quartalszahlen: Der Umsatz lag mit 22,50 Mrd. USD leicht unter den Erwartungen. Ein Rückgang von 16 % im Automobilgeschäft wurde durch den Produktionsstart eines günstigeren Modells und dem Launch des Robotaxi-Dienstes in Austin teilweise kompensiert. Dennoch fiel die Aktie nachbörslich um 4,5 %. IBM übertraf die Prognosen mit einem Umsatz von 16,98 Mrd. USD. Trotz starker Zahlen sank die Aktie um 5 %. 🌏 PMI-Daten aus Australien und Japan Der vorläufige Manufacturing PMI in Australien stieg auf 51,6 (zuvor 50,6), während der Services PMI auf 53,8 kletterte. In Japan hingegen sank der Manufacturing PMI auf 48,8 – unterhalb der Prognose und ein Hinweis auf eine Kontraktion der Industrie. Politische Spannungen um die US-Notenbank Donald Trump besucht heute die US-Notenbank – ein historisch seltenes Ereignis. Hintergrund sind Gerüchte über mögliche Vorwürfe gegen Jerome Powell wegen der Ausgaben für die 2,5 Mrd. USD teure Renovierung des Fed-Gebäudes. Eine Entscheidung über die Nachfolge Powells wird für Dezember oder Januar erwartet. Australien: Zinswende verschoben? RBA-Gouverneurin Bullock äußerte sich vorsichtig in Bezug auf Zinssenkungen. Die Arbeitslosenquote steigt erwartungsgemäß, während der Arbeitsmarkt leicht überhitzt bleibt. Eine Zinssenkung im August wird zwar noch eingepreist, erscheint jedoch fraglich. 💱 Währungs- und Rohstoffmärkte Der AUDUSD durchbricht die Marke von 0,6600 – beflügelt von Handelsoptimismus. Antipodische Währungen gewinnen weiter an Stärke. Gold verliert 0,2 %, Palladium sogar 1,5 %. Die Risikobereitschaft der Anleger steigt leicht. Öl- und Gaspreise steigen jeweils um 0,15 %. Goldman Sachs bleibt langfristig bullisch für Gaspreise (Ziel 2026). 🌐 Geopolitik: EU trifft China & Spannungen in Südostasien EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft sich heute mit Xi Jinping. Ziel ist eine Verbesserung der Handelsbeziehungen – vor dem Hintergrund zunehmender Unsicherheit zwischen den USA und China. Unterdessen spitzt sich der Konflikt an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha zu. Berichte über Schusswechsel führten zur Evakuierung von 40.000 Menschen in thailändischen Grenzregionen. 🔍 Fazit zum Marktbericht Börse Die Börse steht aktuell im Zeichen geopolitischer Risiken, robuster Tech-Zahlen und geldpolitischer Zurückhaltung. Insbesondere Alphabet setzt starke Impulse an der Wall Street, während geopolitische Entwicklungen und Inflationssorgen die Märkte weiter beschäftigen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

