Der XTB Morgenticker (25.06.2025)

Die Aktien in der Region Asien-Pazifik sind heute nach einem starken Impuls aus Wall Street gestiegen. Allerdings fiel der Anstieg nicht übermäßig aus. Der Nikkei liegt derzeit um 0,32 % im Plus, der Hang Seng um 0,81 % und der S&P/ASX 200 um knapp 0,15 %.

liegt derzeit um 0,32 % im Plus, der um 0,81 % und der um knapp 0,15 %. Kurz vor Eröffnung der Kassahandelstage in Europa sind die Aktienindex-Futures leicht im Plus, Gold und Silber legen um etwa 0,15 % zu, NATGAS steigt um 4 % (Kontrakt-Rollover) und Rohöl um 0,22 %.

und legen um etwa 0,15 % zu, steigt um 4 % (Kontrakt-Rollover) und um 0,22 %. Während der Handelszeiten im asiatisch-pazifischen Raum gab es relativ wenige geopolitische Nachrichten, und es wurden keine feindseligen Zwischenfälle zwischen Israel und dem Iran gemeldet.

Fed-Chef Jerome Powell sagte am ersten Tag der Anhörungen im Kongress, dass die Fed-Banker davon ausgehen, dass die Zölle im Juni, Juli und August erhebliche Auswirkungen auf die Inflation haben werden. Er fügte hinzu, dass es zu einer früheren Zinssenkung kommen könnte, wenn diese Auswirkungen bis dahin nicht eintreten.

Der VPI (Mai 2025) in Australien lag bei 2,1 % im Jahresvergleich (gegenüber den Erwartungen von 2,3 %).

Laut der Sitzung der Bank of Japan im Juni ist die Bank derzeit hinsichtlich der Zinsaussichten angesichts der Besorgnis über Zölle und steigende Inflation „gespalten”.

Der japanische PPI-Index für Dienstleistungen lag mit +3,3 % im Jahresvergleich (Prognose +3,1 %, zuvor +3,1 %) über den Erwartungen.

Derzeit sehen wir keine übermäßigen Schwankungen am Devisenmarkt, mit Ausnahme des neuseeländischen Dollars, der heute Morgen dynamisch an Wert gewinnt. Etwas größere Rückgänge sind beim japanischen Yen und beim kanadischen Dollar zu beobachten.

Der makroökonomische Kalender für den heutigen Handelstag ist relativ leer. Die Anleger werden ihre Aufmerksamkeit auf die BIP-Daten aus Spanien, die Zinsentscheidung der CNB und die Äußerungen von Powell am zweiten Tag seiner Anhörung richten. Für den Ölmarkt könnten die Daten zur Entwicklung der US-Ölvorräte die wichtigsten sein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.