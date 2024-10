Der XTB Morgenticker (25.10.2024)

Der gestrige Handelstag an der Wall Street brachte den meisten Aktienindizes Gewinne ein. Der Nasdaq schloss den Handelstag mit einem Plus von 0,76 %, während der S&P500 mit einem Plus von 0,21 % schloss. Der Dow Jones Index verzeichnete hingegen moderate Rückgänge (-0,33 %).

schloss den Handelstag mit einem Plus von 0,76 %, während der mit einem Plus von 0,21 % schloss. Der Index verzeichnete hingegen moderate Rückgänge (-0,33 %). Eine Reihe chinesischer Banken, darunter die Industrial and Commercial Bank of China und die Agricultural Bank of China, senkten heute die Hypothekenzinsen, ein Schritt, der bereits vom chinesischen Establishment angekündigt worden war. Die Zinskosten für Haushalte werden voraussichtlich um insgesamt etwa 150 Milliarden Yuan (21,05 Milliarden US-Dollar) pro Jahr sinken.

In Tokio stiegen die Kernverbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,8 % (erwartet wurden 1,7 %, zuvor 2,0 %) und lagen damit erstmals seit fünf Monaten unter dem 2 %-Ziel der BoJ. Obwohl die Daten aus Tokio nicht für ganz Japan repräsentativ sind, sind sie ein guter Anhaltspunkt und gelten als Frühindikator. Das Währungspaar USD/JPY steht heute dennoch unter Abwärtsdruck, was den Kurs in die Nähe von 151,50 drückt.

Es lohnt sich, die Parlamentswahlen in Japan an diesem Wochenende im Auge zu behalten, die die mehr als ein Jahrzehnt andauernde Dominanz der Liberaldemokratischen Partei beenden und die Regierungspartei zu Machtteilungsabkommen zwingen könnten.

Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich heute auf die Veröffentlichung der IFO-Daten aus Deutschland und der Orders für langlebige Güter in den USA richten. Auch die Einzelhandelsumsätze aus Kanada sind einen Blick wert.

Auf dem Devisenmarkt ist der japanische Yen heute die Währung mit der besten Performance. Die Währungen der Antipoden stehen dagegen unter stärkerem Abwärtsdruck.

Edelmetalle verlieren heute Morgen an Wert. Gold ist um 0,3 % gesunken, während Silber 0,45 % verliert.

Erdgas legt zu Beginn des letzten Handelstages der Woche um 0,6 % zu, während WTI-Rohöl bei fast 70,4 $ pro Barrel liegt.

Auf dem Kryptomarkt verzeichnen wir einen Rückgang von fast 1 % bei Bitcoin, das im Bereich von 67.500 US-Dollar gehandelt wird. Gleichzeitig verliert Ethereum fast 2 %. Heatmap der aktuellen Volatilität auf dem Forexmarkt. Quelle: xStation5 von XTB

