Der XTB Morgenticker (26.05.2025)

Die Wall Street schloss am Freitag mit moderaten Verlusten, nachdem Donald Trump der EU wegen „unlauterer Verhandlungen“ aggressive Zölle in Höhe von 50 % angedroht hatte ( S&P 500 : -0,67 %, DJIA : -0,61 %, Nasdaq : -1 %, Russell 2000 : -0,28 %). Die Zölle sollten ursprünglich am 1. Juni in Kraft treten, aber nach einem Telefonat mit Ursula von der Leyen einigten sich beide Seiten auf eine endgültige Verhandlungsfrist bis zum 9. Juli.

Die Verschiebung der aggressiven EU-Zölle hat den Optimismus an den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum gestärkt. Der breite MSCI Asia Pacific Index ist um 0,4 % gestiegen, wobei auch der japanische Nikkei 225 (+0,8 %), der südkoreanische Kospi (+1,3 %), der indische Nifty 50 (+0,5 %) und der australische S&P/ASX 200 (+0,1 %) im Plus liegen.

fiel um 0,32 % auf 3.347 USD pro Unze aufgrund der schwachen Nachfrage nach „sicheren Häfen“, während seine Gewinne ausbaute (+0,1 % auf 33,50 USD pro Unze). und erholten sich um 0,34 %. Der Kryptowährungsmarkt setzte seine positive Dynamik fort: Bitcoin stieg um 1,9 % auf 109.000 $ und Ethereum legte um 2 % auf 2.575 $ zu. Die Futures für Sushi (+4,65 %), Dogecoin (+4,1 %) und Chainlink (+3,9 %) lagen ebenfalls im Plus.

