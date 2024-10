Der XTB Morgenticker (27.09.2024)

Die asiatischen Aktienmärkte erholten sich, wobei die chinesischen Märkte die Führung übernahmen, nachdem Peking umfassende Konjunkturmaßnahmen angekündigt hatte. Der chinesische Blue-Chip-Index steuert auf die beste Woche seit 2008 zu und legte in dieser Woche um 15 % zu. Der Hang Seng Index in Hongkong steuert auf einen wöchentlichen Zuwachs von fast 13 % zu, den größten seit 1998.

Die People's Bank of China senkte den Mindestreservesatz um 50 Basispunkte auf 6,6 % und setzte damit etwa 1 Billion Yuan (142 Milliarden US-Dollar) an Liquidität frei. Außerdem senkte sie die 7- und 14-tägigen Reverse-Repo-Sätze um jeweils 20 Basispunkte.

Japans Industrieproduktion ist im August voraussichtlich um 0,9 % gegenüber Juli gesunken, was auf die schwache Auslandsnachfrage und die durch einen Taifun verursachten Fabrikschließungen zurückzuführen ist. Die Daten werden am Montag veröffentlicht.

Die Exporte Südkoreas sind im September im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 6,5 % gestiegen. Dies ist der zwölfte Monat in Folge mit Wachstum, allerdings mit verlangsamtem Tempo. Das Land wird voraussichtlich den 16. Monat in Folge einen Handelsüberschuss verzeichnen.

