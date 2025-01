Der XTB Morgenticker (28.01.2025)

Asiatische Aktien wurden am Dienstag niedriger gehandelt, wobei der japanische Nikkei 225 um 1,5 % fiel, da die Chiphersteller aufgrund von Bedenken hinsichtlich des KI-Modells DeepSeek aus China einbrachen. Die Märkte in China und Südkorea blieben wegen des Mondneujahrsfestes geschlossen, während Hongkong im verkürzten Handel um 0,3 % zulegte.

Das KI-Modell DeepSeek R1 löste einen weltweiten Tech-Ausverkauf aus, nachdem es mit älterer Hardware und geringeren Kosten eine Leistung auf ChatGPT-Niveau demonstrierte. Nvidia verzeichnete den größten Tagesverlust aller Zeiten und verlor fast 600 Milliarden US-Dollar an Marktwert. Sam Altman von OpenAI bezeichnete das Modell als „beeindruckend", betonte jedoch, dass mehr Rechenleistung nach wie vor von entscheidender Bedeutung sei.

Japanische Aktien von Chipherstellern führten die Verluste an, wobei Advantest um 10 % einbrach, während Tokyo Electron und Renesas um 2–4 % fielen. Die SoftBank Group fiel um 4,7 %. In Hongkong notierte chinesische Technologieunternehmen trotzten dem Trend und stiegen um 1–5 % aufgrund des Optimismus hinsichtlich der heimischen KI-Fähigkeiten.

Die Automobilproduktion in Thailand ging im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 17,37 % auf 104.878 Einheiten zurück und verzeichnete damit den 17. Monat in Folge einen Rückgang aufgrund schwacher Inlandsverkäufe und Exporte.

Die Trump-Regierung bereitet aggressive Handelsmaßnahmen vor und plant, Zölle von bis zu 100 % auf im Ausland hergestellte Computerchips zu erheben, insbesondere gegen das taiwanesische Unternehmen TSMC. Zusätzliche Zölle auf Pharmazeutika und Stahl sind geplant, um die inländische Produktion zu fördern. Für kanadische Importe droht möglicherweise eine Frist bis zum 1. Februar.

Der Dollar legte gegenüber den wichtigsten Währungen aufgrund von Zollsorgen zu, wobei EUR/USD um 0,54 % auf 1,0441 fiel. USD/JPY stieg um 0,84 % auf 155,57. Die Märkte warten auf den Abschluss der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und die Entscheidung der EZB im Laufe dieser Woche, wobei erwartet wird, dass die EZB die Zinsen senkt.

Die Märkte warten auf den Abschluss der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und die Entscheidung der EZB im Laufe dieser Woche, wobei erwartet wird, dass die EZB die Zinsen senkt. Die Ölpreise stabilisierten sich bei Brent bei 76,54 $ und bei WTI bei 73,51 $, nachdem sie in der vergangenen Woche stark eingebrochen waren. Trumps nationale Energie-Notstandserklärung und die Forderung nach einer Erhöhung der OPEC-Produktion drückten auf die Stimmung, während Sorgen um die chinesische Wirtschaft und die Effizienzbehauptungen von DeepSeek Fragen zur Nachfrage aufwarfen.

SAP erhöhte seine Prognose für 2025 und prognostizierte einen Betriebsgewinn von 10,3 bis 10,6 Milliarden Euro aufgrund des beschleunigten Wachstums der Cloud-Umsätze. Das Unternehmen erwartet ein Wachstum der Cloud-Umsätze um 26 bis 28 % auf 21,6 bis 21,9 Milliarden Euro, unterstützt durch die starke Einführung von ERP und RISE.

Junko Koeda, Kandidatin für den Vorstand der Bank of Japan und Professorin für Makroökonomie an der Waseda-Universität, hatte sich zuvor für die Abkehr der BOJ von den Negativzinsen ausgesprochen.

