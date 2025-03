Der XTB Morgenticker (28.02.2025)

Die asiatischen Märkte brachen am Freitag ein, wobei der japanische Nikkei 225 um 3,2 % auf den niedrigsten Stand seit Mitte September abstürzte, während der südkoreanische KOSPI um 3,1 % einbrach. Der Ausverkauf folgte auf den starken Rückgang von Nvidia an der Wall Street trotz besser als erwarteter Gewinne, da sich die Anleger auf Bedenken hinsichtlich der Gewinnmarge konzentrierten. Die Aktien von SoftBank brachen um 5,3 % ein, Tokyo Electron fielen um 5,1 %, während Samsung Electronics und SK Hynix um 2,2 % bzw. 4,7 % fielen.

