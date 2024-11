Der XTB Morgenticker (28.11.2024)

Die US-Indizes schlossen die gestrige Sitzung mit Rückgängen ab; der Dow Jones / DJIA gab um 0,3 % nach, der S&P 500 fiel um fast 0,4 % und der Nasdaq 100 fiel um 0,85 %, was auf eine Welle von Rückgängen im Halbleiter- und Softwaresektor zurückzuführen ist, wobei Dell fast 10 % verlor.

Chinesische Aktien schneiden heute schwächer ab als andere Aktien im asiatischen Raum, wobei der Hang Seng mehr als 1 % verliert. Die Anleger sind sich angesichts des bevorstehenden wichtigen Wirtschaftsgipfels der Central Economic Work Conference Chinas im nächsten Monat unsicher, wie es um die zukünftige Gesundheit der Wirtschaft bestellt ist. Australiens Leitindex ASX ist bisher um mehr als 0,4 % gestiegen, und der japanische Nikkei ist um mehr als 0,5 % gestiegen.

Die Renditen australischer und neuseeländischer Anleihen fielen heute, nachdem sie den Bewegungen der US-Staatsanleihen gefolgt waren. Investoren suchten einen „sicheren Hafen“ in US-Staatsanleihen, was zu einem Rückgang der 10-Jahres-Zinsen um 4 Basispunkte auf 4,26 % führte.

EURUSD verliert heute fast 0,2 %, nachdem er gestern gestiegen war, unter dem Druck einer leichten Stärkung des US-Dollars. Öl verliert leicht, und NATGAS erholt sich minimal nach dem gestrigen Ausverkauf.

Bitcoin büßte einen Teil seiner gestrigen Gewinne ein und pendelte sich bei 95.500 US-Dollar ein; die Stimmung auf dem Kryptomarkt bleibt jedoch positiv. Donald Trump wird voraussichtlich das ehemalige SEC-Mitglied Atkins als neuen Vorsitzenden der Kommission in Betracht ziehen, was die Branche positiv aufnahm, wenn man sich Atkins' Geschäftsverbindungen zur Blockchain-Industrie (Token Alliance seit 2017) ansieht

Die RBNZ's Silk deutete an, dass eine Senkung um 25 oder 50 Basispunkte im Februar möglich wäre; die Bank geht von einer möglichen Pause im Lockerungszyklus aus und erwartet für 2025 eine „leicht restriktive“ Geldpolitik. NZDUSD gibt heute weniger als 0,1 % nach

Russische Diplomaten gaben an, dass Friedensgespräche über die Ukraine nur möglich sind, wenn der Westen versteht, dass das Angebot Putins die einzige realisierbare Option ist

