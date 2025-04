Der XTB Morgenticker (29.04.2025)

Wahlergebnisse in Kanada – Die Liberale Partei von Mark Carney hat die Wahlen in Kanada gewonnen, wird jedoch nur eine Minderheitsregierung bilden. Der knappe Wahlausgang stärkte zunächst den kanadischen Dollar (CAD). Als jedoch klar wurde, dass Carney keine Mehrheit erzielen würde, begann der CAD zu fallen.

Derzeit wurden die Liberalen in 164 Wahlkreisen gewählt, gefolgt von den Konservativen mit 147 Sitzen, wobei die Auszählung der Stimmen noch nicht abgeschlossen ist.

Carney tritt sein Amt zu einem Zeitpunkt an, an dem Kanada mitten in einem Handelskrieg mit den USA steckt und die BoC kürzlich ihre Zinssenkungen ausgesetzt hat. Carneys Amtsantritt fällt in eine für Kanada kritische Phase.

Die aggressiven Zölle von Trump haben den Fokus der kanadischen Wahlen auf Fragen der Souveränität und antiamerikanische Stimmungen verlagert. Mark Carney, der Justin Trudeau ablöst, führte seinen Wahlkampf unter dem Motto der Wahrung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit Kanadas. Kanadas Vergeltungszölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar spiegeln die verschärften Spannungen wider. Die Handelsbeziehungen werden für Carneys Regierung ein zentrales Thema bleiben.

Trump plant, von neuen Zöllen auf bereits bestehende Autoimporte abzusehen und die Zölle auf in den USA hergestellte Autoteile zu senken. Er wird diese Änderungen voraussichtlich heute im Rahmen einer Kundgebung in der Nähe von Detroit bekannt geben.

Der Gründer von Bridgewater, Ray Dalio, warnt, dass die Abkehr von einem US-zentrierten Handels- und Finanzsystem bereits begonnen hat und nur schwer aufzuhalten sein wird. Globale Lieferketten und Investitionsströme werden als Reaktion auf die Zollkriege neu gestaltet. Dalio argumentiert, dass die Rolle der USA als globaler Käufer und Kreditnehmer nicht mehr tragbar ist. Die Deglobalisierung beschleunigt sich und hat schwerwiegende Folgen für Volkswirtschaften und Investoren.

Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union bereiten die Unterzeichnung einer formellen Erklärung zur Förderung des „freien und offenen Handels“ vor, die sich direkt gegen Trumps protektionistische Politik richtet. Der Entwurf betont den Aufbau einer „neuen strategischen Partnerschaft“ zwischen London und Brüssel. Dieser Schritt deutet auf engere wirtschaftliche Beziehungen nach dem Brexit hin. Es handelt sich um eine bedeutende geopolitische Reaktion auf die Zollandrohungen der USA. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.