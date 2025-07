Wall Street schließt gemischt – neue Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq Die US-Börsen schlossen gestern uneinheitlich. Der S&P 500 stieg leicht um +0,07%, der Nasdaq legte um +0,18% zu – beide auf neue Allzeithochs. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) hingegen verlor -0,7%, ebenso wie der Russell 2000 mit -1,36%. Die US-Futures sowie der Euro Stoxx 50 notieren heute Morgen im Plus. Trump trifft Powell – Diskussion über Geldpolitik und Renovierung der Fed Donald Trump traf gestern den Fed-Chef Jerome Powell. Hauptthemen waren die US-Geldpolitik sowie die laufende Renovierung des Fed-Gebäudes. Das Treffen verlief ruhig, obwohl Powell mit den von Trump veröffentlichten Renovierungskosten nicht übereinstimmte. Die Diskussion über die Zinsentwicklung sei laut Quellen „produktiv“ gewesen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Handelsbeziehungen: Australien erhöht US-Rindfleischimporte – Europa „will Deal“ Im Bereich Handelspolitik verkündete Trump, dass Australien einer Erhöhung seiner Importe von amerikanischem Rindfleisch zugestimmt habe. Zudem meinte der Präsident, dass Europa „dringend einen Deal will“. US-Handelsminister Lutnick kündigte ein Treffen mit südkoreanischen Vertretern für heute an. Börse aktuell in Asien: Gewinne brechen ab An den asiatisch-pazifischen Börsen ist die mehrtägige Gewinnserie gerissen: HSCEI China: -1,1%

Hang Seng Hongkong: -0,9%

Nikkei Japan: -0,85%

Nifty 50 Indien: -0,8%

ASX 2000 Australien: -0,5% Einzige Ausnahme: Der Kospi in Südkorea, der um +0,2% zulegen konnte. Verbraucherpreise in Tokio: Überraschender Rückgang Die Kerninflation in Tokio fiel überraschend auf 2,9% (erwartet: 3,1%; zuvor: 3,0%). Sie liegt jedoch weiterhin klar über dem Inflationsziel der Bank of Japan von 2%. Devisenmarkt: US-Dollar legt nach Trump-Powell-Gespräch zu Der US-Dollar konnte nach dem marktberuhigenden Treffen zwischen Trump und Powell gegenüber fast allen G10-Währungen zulegen (USD-Index: +0,1%). Besonders deutlich verlor der australische Dollar (AUDUSD: -0,15%) sowie der Schweizer Franken (USDCHF: +0,15%). Der japanische Yen bleibt nach dem Inflationsbericht in Tokio stabil. Der EURUSD zeigt sich unverändert bei 1,175. Edelmetalle unter Druck – Ölpreise steigen leicht Gold gibt um -0,35% auf 3.357 $/Unze nach, Silber um -0,1% auf 39,03 $, und Platin verliert -0,7% auf 1.407 $.

Die Ölpreise zeigen sich hingegen freundlich: Brent und WTI legen jeweils um ca. +0,5% zu. Krypto-Markt: Bitcoin und Ethereum unter Druck Auch am Kryptomarkt dominieren Verluste: Bitcoin: -2,66% auf 115.580 $

