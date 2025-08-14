Marktbericht Börse Die US-Index-Futures notieren im vorbörslichen Handel schwächer, und auch in Europa zeigt sich eine gedämpfte Stimmung zur Börseneröffnung. Die Aktien von Cisco (CSCO.US) bewegten sich nach den Quartalszahlen kaum, obwohl der Umsatz im Jahresvergleich um 8 % stieg und die Margen dank KI-Unterstützung verbessert wurden. Der australische Dollar legte leicht zu, nachdem Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden. Die Arbeitslosenquote lag mit 4,2 % im Rahmen der Prognosen und leicht unter dem Vormonatswert von 4,3 %. Die Beschäftigung stieg um 24.500 Stellen (erwartet: 25.000; vorher: +2.000), während die Erwerbsquote leicht auf 67,0 % sank (Prognose/Vormonat: 67,1 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen In Asien gaben die wichtigsten Indizes überwiegend nach: Nikkei-Futures und chinesische Leitindex-Futures verloren jeweils fast 1 %. Der US-Dollar zeigt sich heute leicht schwächer. Edelmetalle verzeichnen moderate Gewinne, Gold handelt um 3.358 USD. Erdgas-Futures steigen um 0,7 % und setzen die Erholung nach den starken Verlusten fort. Rohöl notiert leicht im Minus. Im Kryptomarkt herrscht weiterhin Optimismus: Ethereum steigt auf 4.740 USD und nähert sich dem Allzeithoch, während Bitcoin bei rund 122.000 USD handelt. Die Aktie der Kryptobörse Bullish (BLSH.US) verdoppelte sich gestern am ersten Handelstag nach dem Börsengang. Das Unternehmen konzentriert sich auf institutionelle Investoren und Großkunden im Kryptomarkt. Goldman Sachs erwartet in den USA in diesem Jahr drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte – im September, Oktober und Dezember – sowie zwei weitere 25-BP-Senkungen im Jahr 2026. Damit würde die US-Leitzins-Spanne auf 3,00–3,25 % sinken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.