Der XTB Morgenticker 🔴 Tagesausblick & Prognosen, 13.06.23

Die asiatischen Märkte sowie die US-amerikanischen und europäischen Futures stiegen in der Erwartung, dass die US-Notenbank ihre aggressiven Straffungsmaßnahmen aussetzen wird.

Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden heute √ľberwiegend h√∂her gehandelt. Der Nikkei stieg um 1,2%, w√§hrend der Kospi um 0,66% h√∂her notierte. Die Indizes aus China wurden bis zu 0,6% h√∂her gehandelt.

Der japanische Nikkei 250-Index durchbrach den Widerstand und schloss nahe der Marke von 33.000 Punkten.

Der Offshore-Yuan und die Renditen chinesischer Anleihen fielen, nachdem die People's Bank of China (PBoC) ihren kurzfristigen Leitzins zur Unterst√ľtzung der Wirtschaft gesenkt hatte.

Die PBoC senkte den siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte auf 1,90 % und pumpte 2 Mrd. Yuan in das kurzfristige Anleiheinstrument.

Die US-Futures kletterten leicht, nachdem der Nasdaq100 und der S&P 500 den höchsten Stand seit April 2022 erreicht hatten, wobei der Schwerpunkt auf asiatischen Technologieunternehmen lag. 

Die S&P 500 / US500-Futures handeln heute 0,14 % höher bei 4351 Punkten.

Zum gestrigen Handelsschluss verzeichneten die Aktien an der Wall Street leichte Gewinne, da die Händler wichtige Zinsentscheidungen der Zentralbanken erwarteten. Der S&P 500 setzte seine Hausse fort, da die Anleger auf eine Pause bei den Zinserhöhungen durch die Federal Reserve spekulierten.

Die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihen, die empfindlich auf die Maßnahmen der Zentralbanken reagiert, konsolidiert sich in der Spitze um 4,55%.

Es wird erwartet, dass der FED-Ausschuss die Zinssätze in einer Spanne von 5% bis 5,25% beibehält, wobei er von einem moderaten Inflationsdruck ausgeht, der auf den heute veröffentlichten Daten zum Verbraucherpreisindex beruht. 

Die Möglichkeit einer US Zinserhöhung im Juli ist jedoch laut Swap-Preisen gestiegen.

Tesla setzte seine 12-t√§gige Gewinnstr√§hne fort, da seine Ladeger√§te f√ľr Elektroautos zum Industriestandard werden.

Energierohstoffe handeln uneinheitlich - √Ėl / WTI¬†steigt um 0,1%, w√§hrend die US-Erdgaspreise / Natgas um 0,5% zulegen

Kryptow√§hrungen konsolidieren sich an der Unterseite oder an den R√ľckg√§ngen der letzten Woche, da die Anleger die CPI-Daten und die FOMC-Entscheidung abwarten. Ethereum wird um 1745 $ und Bitcoin / BTC um 26.000 $ gehandelt.

Bitcoin konsolidiert derzeit innerhalb einer Spanne von 25.300 bis 26.000. Die wichtigste Unterst√ľtzungsmarke liegt bei 25.300, die in den letzten Monaten deutliche Reaktionen gezeigt hat. Sollte das Aufw√§rtsmomentum dieses Niveau nicht halten k√∂nnen, ist ein m√∂glicher weiterer R√ľckgang zu erwarten, D1-Intervall.¬†Quelle:¬†xStation5

 

