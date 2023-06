Der XTB Morgenticker 🔴 Tagesausblick & Prognosen, 20.06.23

Die Indizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum verzeichneten während der zweiten Handelssitzung der neuen Woche Verluste. Der Nikkei sank um 0,14%, der Kospi handelte unverändert und die Indizes aus China gaben sogar um 1,85% nach. Der australische S&P/ASX 200 war eine Outperformer, mit einem Gewinn von 0,6%.

Die Futures der europäischen Indizes deuten auf eine leicht niedrigere Eröffnung der Sitzung hin, wobei der DAX um 0,23% niedriger notiert.

Die US-Futures handeln leicht unter den Schlusskursen vom Freitag, nach einem Feiertag an der Wall Street.

Die Aktien gaben am Dienstag nach, da Bedenken √ľber die langsame Erholung Chinas nach der Pandemie die globale Aktienrallye verlangsamten. Der R√ľckgang bei chinesischen Technologieunternehmen und Immobilienfirmen verst√§rkte die Sorgen √ľber das chinesische Wachstum und das Fehlen neuer Konjunkturma√ünahmen seitens Pekings.

Die PBoC senkte ihre Zinssätze um 0,10%:

5-Jahres-Zinssatz bei 4,20% im Vergleich zu prognostizierten 4,20% und vorherigen 4,30%.

1-Jahres-Zinssatz bei 3,55% im Vergleich zu prognostizierten 3,55% und vorherigen 3,55% und 3,65%.

Die Anleger waren entt√§uscht √ľber das geringer als erwartete Ausma√ü der Zinssenkungen bei Bankkrediten, was dazu f√ľhrte, dass chinesische Immobilienunternehmen zu den gr√∂√üten Verlierern geh√∂rten.

Citi hat seine Prognose f√ľr das Wachstum des chinesischen BIP im Jahr 2023 von 6,1% auf 5,5% nach unten korrigiert, wie von Reuters berichtet.

Der australische Dollar verzeichnete einen R√ľckgang von √ľber 0,6% nach der Ver√∂ffentlichung der Protokolle des Zentralbanktreffens, die einen fein ausbalancierten Fall f√ľr zuk√ľnftige Zinssatz√§nderungen zeigten.

Kurzfristige Renditen von australischen Staatsanleihen änderten ihre Richtung und fielen nach den Protokollen der Zentralbank, während US-Treasury-Renditen nach einem Handelsfreien Tag stiegen.

RBA-Vize Bullock betonte, dass die Besch√§ftigung in Australien fast 8% h√∂her liegt als vor der Covid-Pandemie, aber der Arbeitsmarkt bleibt ‚Äútight‚ÄĚ. Die RBA strebt eine Arbeitslosenquote von 4,5% an, um niedrige Preise zu erhalten.

Die Protokolle des RBA-Treffens wiesen darauf hin, dass fr√ľhere Zinserh√∂hungen die Wirtschaft erheblich verlangsamten und Unsicherheit √ľber den privaten Konsum und Stress bestehen.

Die RBA beschloss, die Zinsen aufgrund der l√§ngeren Zeit, die die Inflation ben√∂tigte, um ihr Ziel zu erreichen, zu erh√∂hen. Eine Erh√∂hung im Juni st√§rkte das Vertrauen in die R√ľckkehr des CPI auf das Zielniveau.¬†

Japans Finanzminister Suzuki erkl√§rte, dass die Ma√ünahmen der USA die japanische Geldpolitik nicht unmittelbar beeinflussen w√ľrden.¬†

Der Kryptowährungsmarkt handelte zu Beginn des Tages seitwärts. 

Energierohstoffe handeln gemischt - Brent und WTI notieren rund 0,3% niedriger, während die US-Erdgaspreise um 0,1% steigen. 

Edelmetalle handeln niedriger - Gold und Palladium notieren rund 0,1% niedriger, während Silber um 0,20% und Platin um mehr als 0,70% gesunken ist.

Der australische Dollar (AUDUSD) wertete nach Ver√∂ffentlichung der RBA-Protokolle ab, da sich zeigte, dass der Fall f√ľr zuk√ľnftige Zinssatz√§nderungen fein abgewogen ist, was die W√§hrung schw√§chte, H1-Chart. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

