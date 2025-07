CHART des Tages 🔴 Bitcoin (02.07.2025)

MicroStrategy hat weitere 4.980 BTC für 531,9 Millionen US-Dollar gekauft und hält damit insgesamt 597.325 BTC.

Das japanische Unternehmen Metaplanet hat 1.005 BTC für 108 Millionen US-Dollar erworben und hält nun 13.350 BTC, womit es in Bezug auf den Bitcoin-Besitz vor Unternehmen wie Galaxy Digital und CleanSpark liegt.

Die Blockchain Group hat ihren Bitcoin-Bestand auf 1.788 BTC erhöht und durch Aktienzeichnungen 4,1 Millionen Euro eingenommen. Im Jahr 2025 meldete sie eine atemberaubende Rendite von 1.270 % auf ihre Bitcoin-Bestände.

Vanadi Coffee, ein spanisches Unternehmen, erhielt die Zustimmung der Aktionäre für einen Bitcoin-Investmentplan in Höhe von 1 Milliarde Euro und verdreifachte damit seinen Aktienkurs. Es ist nun das erste börsennotierte Unternehmen Spaniens, das Bitcoin in seiner Bilanz ausweist.

Rex-Osprey wird am Mittwoch den ersten US-amerikanischen Staked-Crypto-ETF auflegen. Er wird Solana (SOL) mit Staking-Prämien anbieten und eine C-Corporation-Rechtsform haben.

Robinhood hat neue Krypto-Funktionen eingefĂĽhrt, darunter Staking fĂĽr ETH und SOL, KI-gestĂĽtzte Einblicke, Tools zur Steuerverfolgung und Einzahlungsboni. Diese sind nun sowohl in den USA als auch in Europa verfĂĽgbar.

Robinhood führt außerdem tokenisierte US-Aktien, Krypto-Perpetuals und Staking in beiden Regionen ein. Das Unternehmen hat Pläne angekündigt, eine eigene Layer-2-Blockchain mit Arbitrum-Technologie aufzubauen. ►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Öffentliche und private Institutionen kaufen Bitcoin in Rekordtempo. In den letzten Monaten war ein deutlicher Anstieg der Investitionen zu beobachten, da günstige regulatorische Rahmenbedingungen in den USA und zunehmende geopolitische Spannungen erwartet werden. Die obige Grafik zeigt nur Unternehmen, die BTC direkt erwerben, ETFs sind nicht berücksichtigt. Quelle: XTB Research Bitcoin legt heute um 1,80 % zu und wird bei 107.700 USD gehandelt. Die gestrigen Kursverluste waren auf eine geringere Marktliquidität aufgrund starker Gewinne an den Aktienmärkten zurückzuführen. Mittelfristig dürfte der Bitcoin-Kurs jedoch durch die jüngste Schwäche des US-Dollars stark unterstützt werden. Ein Ausbruch aus der aktuellen Konsolidierungszone könnte die Bildung neuer Allzeithochs über 111.000 USD signalisieren. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.