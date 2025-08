Der US-Dollar legte gegenüber den meisten Währungen zu. Besonders schwach zeigten sich am ersten Handelstag die Schweizer Franken, der Australische Dollar und der Neuseeländische Dollar. Dies beeinflusste die Stimmung zur Börseneröffnung weltweit spürbar. 🇺🇸 USA: Zinsausblick der Fed sorgt für Spannung Laut Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, bleiben zwei Zinssenkungen im Jahr 2025 angemessen. Eine Entscheidung im September sei jedoch noch ungewiss. Sie betonte, dass sich der Arbeitsmarkt abschwäche und die Fed „nicht ewig warten“ könne. Die Auswirkungen neuer Zölle auf die Inflation schätzt sie als begrenzt ein – geldpolitische Entscheidungen sollten datenbasiert bleiben. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Goldman Sachs erwartet ebenfalls eine erste Zinssenkung im September, eventuell sogar um 50 Basispunkte, sollte die Arbeitslosigkeit stark steigen. Im Basisszenario rechnet die Investmentbank mit drei Zinssenkungen zu je 25 Basispunkten bis Jahresende. Der wichtigste Einflussfaktor bleibt der Arbeitsmarktbericht – ein Anstieg der Arbeitslosenquote könnte den Lockerungszyklus beschleunigen. 🇯🇵 Japan: BoJ bleibt vorsichtig – aber bereit Das Sitzungsprotokoll der Bank of Japan (BoJ) vom Juni brachte keine neuen Erkenntnisse, bestätigte aber den zurückhaltenden Kurs der geldpolitischen Normalisierung. Die Mitglieder stellten fest, dass die Inflation die Erwartungen übertroffen habe, betonten aber gleichzeitig die Notwendigkeit, Risiken im Handel und die Unternehmensgewinne sorgfältig zu analysieren. Sollte die Datenlage stimmen, beabsichtigt die BoJ jedoch weitere Zinserhöhungen. Der finale Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Juli auf 53,6 Punkte, angetrieben von starker Inlandsnachfrage. Die Exportaufträge gingen jedoch zurück. Das Beschäftigungswachstum verlangsamte sich angesichts von Fachkräftemangel und knappen Budgets. Der Preisauftrieb ließ nach. Der zusammengesetzte PMI stieg auf 51,6, wobei der Dienstleistungssektor weiterhin Haupttreiber des Wachstums bleibt. 🇨🇳 China: Dienstleistungssektor trotzt schwächerem verarbeitenden Gewerbe Chinas S&P Global Services PMI stieg im Juli auf 52,6, den höchsten Stand seit Mai 2024. Treiber waren sowohl die starke Inlandsnachfrage als auch ein Aufschwung im Tourismus. Erstmals seit sechs Monaten hoben Unternehmen ihre Preise an, um gestiegene Inputkosten weiterzugeben. Die Beschäftigung nahm wieder stärker zu. Dennoch fiel der zusammengesetzte PMI leicht auf 50,8, was auf eine Abschwächung in der Industrie hinweist. 📊 Weitere Entwicklungen: Krypto-Handel vor regulatorischem Wandel Die US-amerikanische Aufsichtsbehörde CFTC kündigte an, künftig den Spot-Handel mit Kryptowährungen auf regulierten Futures-Börsen zuzulassen. Das könnte die Integration digitaler Assets in den klassischen Finanzmarkt weiter fördern und die Volatilität rund um die Börseneröffnung beeinflussen. 🔍 Fazit: Börseneröffnung bleibt datengetrieben Dieser Marktbericht zur Börseneröffnung zeigt: Geldpolitik, Arbeitsmarktdaten und geopolitische Entwicklungen prägen weiterhin die globalen Börsen. Besonders der Fokus auf die nächste Fed-Entscheidung im September und die Erholungstendenzen in Asien geben Hinweise auf mögliche Markttrends. Anleger sollten die kommenden Datenveröffentlichungen und Sitzungsprotokolle genau beobachten. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.