Wirtschaftskalender & Börse heute 📰: Das bringt der 5. August 2025 Heute richtet sich der Fokus der Finanzmärkte auf eine Reihe bedeutender Konjunkturdaten und Unternehmensberichte. Der Wirtschaftskalender ist prall gefüllt mit Veröffentlichungen zum Einkaufsmanagerindex (PMI) aus Europa, Großbritannien und den USA. Darüber hinaus werden auch die US-Handelsbilanz sowie der ISM-Dienstleistungsindex veröffentlicht – allesamt Schlüsseldaten für die Börse heute. ✅ Wirtschaftsdaten im Fokus Die Erwartungen an die europäischen Services-PMI-Daten deuten auf eine leichte Verbesserung im Monatsvergleich hin – ein Großteil der Indizes bleibt über der kritischen 50-Punkte-Marke. Auch in den USA wird ein moderates Wachstum sowohl beim S&P Global PMI als auch beim ISM-Report erwartet. Solche Veröffentlichungen haben potenziell starken Einfluss auf die Kursentwicklung an der Börse heute. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Wirtschaftskalender für den 5. August 2025: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 09:15 Uhr – Spanien (Juli): HCOB Services PMI: Prognose 52,6 | Vormonat 51,9 09:45 Uhr – Italien (Juli): HCOB Composite PMI: Vormonat 51,1

HCOB Services PMI: Prognose 52,5 | Vormonat 52,1 09:50 Uhr – Frankreich (Juli): HCOB Services PMI: Prognose 49,7 | Vormonat 49,6

HCOB Composite PMI: Prognose 49,6 | Vormonat 49,2 09:55 Uhr – Deutschland (Juli): HCOB Services PMI: Prognose 50,1 | Vormonat 49,7

HCOB Composite PMI: Prognose 50,3 | Vormonat 50,4 10:00 Uhr – Eurozone (Juli): HCOB Composite PMI: Prognose 51,0 | Vormonat 52,0

HCOB Services PMI: Prognose 51,2 | Vormonat 50,5 10:30 Uhr – Großbritannien (Juli): S&P Global Composite PMI: Prognose 51,0 | Vormonat 52,0

S&P Global Services PMI: Prognose 51,2 | Vormonat 52,8 14:30 Uhr – Kanada (Juni): Handelsbilanz: Prognose -5,80 Mrd. CAD | Vormonat -5,90 Mrd. CAD

Importe: 66,66 Mrd. CAD

Exporte: 60,81 Mrd. CAD 14:30 Uhr – USA (Juni): Handelsbilanz: Prognose -62,60 Mrd. USD | Vormonat -71,50 Mrd. USD

Importe: 350,50 Mrd. USD

Exporte: 279,00 Mrd. USD 15:45 Uhr – USA (Juli): S&P Global Services PMI: Prognose 55,2 | Vormonat 52,9

S&P Global Composite PMI: Prognose 54,6 | Vormonat 52,9 16:00 Uhr – USA (Juli): ISM Non-Manufacturing PMI: Prognose 51,5 | Vormonat 50,8

ISM Employment: Vormonat 47,2

ISM New Orders: Vormonat 51,3

ISM Prices: Vormonat 67,5 💼 Unternehmensberichte – Quartalszahlen im Fokus Neben makroökonomischen Kennzahlen liefert die Berichtssaison weitere Impulse für die Börse heute. Erwartet werden Zahlen von namhaften Konzernen wie: AMD

Arista Networks

SMC

Snap Inc.

Pfizer

