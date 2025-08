📈 Börse heute: Rückschläge in den USA, Hoffnung aus Asien Die Wall Street schloss gestern im Minus, nachdem der ISM-Dienstleistungsindex enttäuschte und gleichzeitig steigende Preisdrucksignale offenbarte. Der S&P 500 verlor 0,5 %, der Dow Jones (DJIA) 0,15 % und der Nasdaq gab 0,65 % nach. Einzig der Russell 2000 legte mit einem Plus von 0,6 % zu. Im frühen Handel deuten die Futures auf eine Erholung hin: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq / US100 : +0,3 %

S&P 500 / US500 : +0,25 %

EU50: +0,2 % 💼 Wirtschaftskalender: Fokus auf Fed-Personalien und neue Zölle Laut aktuellen Medienberichten will Ex-Präsident Trump bis Ende der Woche eine Nachfolge für Adriana Kugler im Fed Board of Governors nominieren. Zudem läuft die Suche nach einem neuen Fed-Vorsitzenden – angeblich stehen „zwei Kevins“ (Hassett und Warsh) sowie zwei weitere Personen auf der Shortlist. Finanzminister Scott Bessent wird nicht kandidieren. Auch handelspolitisch wird es spannend: Laut Trump sollen neue Zölle auf Pharma- und Halbleiterprodukte „in etwa einer Woche“ angekündigt werden. 📉 Unternehmensnews: AMD und SMCI enttäuschen trotz starker Segmente Advanced Micro Devices (AMD.US) verlor nachbörslich über 6 %, trotz eines Umsatzanstiegs von 32 % im Jahresvergleich – vor allem getragen durch das Gaming-Geschäft. Der Gewinn je Aktie lag mit $0,48 leicht unter den Erwartungen ($0,49). Sorgen um den chinesischen Markt trüben den Ausblick trotz solider Q3-Guidance. Super Micro Computer (SMCI.US) musste nach enttäuschenden Zahlen einen Rückgang von 17 % hinnehmen. Der Gewinn je Aktie betrug nur $0,41 (erwartet: $0,44), die Prognose wurde auf $0,40–$0,52 gesenkt (erwartet: $0,59). 🌏 Asien: Handelsgespräche treiben Märkte Positive Impulse kommen aus dem asiatisch-pazifischen Raum: Ein japanischer Chefunterhändler ist derzeit in Washington, um Zölle auf japanische Autos zu senken. Die Börsen reagieren freundlich: JP225 : +0,6 %

AU200.cash : +0,7 %

HK.cash : +0,3 %

CHN.cash: +0,15 % Neuseeland-Daten bewegen Forex-Markt Die Arbeitslosenquote in Neuseeland stieg im Q2 auf 5,2 % (erwartet: 5,3 %), während die Beschäftigung um 0,1 % zurückging. Die Löhne legten um 0,6 % zu. Der Neuseeland-Dollar (NZD) wertete daraufhin auf (NZDUSD: +0,3 %, EURNZD: -0,3 %). Auch der Australische Dollar (AUD) legte leicht zu (AUDUSD: +0,2 %). Der Dollar-Index (USDIDX) gab leicht nach (-0,05 %), während EURUSD bei 1,157 stagnierte. Yen, Franken und Pfund verzeichneten minimale Zugewinne gegenüber dem USD (0,01–0,06 %). ⚖️ Rohstoffe & Kryptowährungen Gold : -0,25 % auf $3.372

Silber : unverändert bei $37,81

Brent/WTI Öl : jeweils +0,6 %

Erdgas (NATGAS): -1,2 % Kryptowährungen setzen ihren Aufwärtstrend fort: Bitcoin : +0,6 % auf $114.400

Ethereum: +2,3 % auf $3.656 🔍 Fazit: Wirtschaftskalender & Börse heute im Fokus Die Börse heute wird geprägt von geldpolitischer Unsicherheit, US-Personalien rund um die Fed, bevorstehenden Zollentscheidungen sowie Quartalszahlen großer US-Unternehmen. Der Wirtschaftskalender bleibt diese Woche prall gefüllt – Anleger sollten besonders auf Aussagen zu Zinsentwicklung und globalem Handel achten. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.