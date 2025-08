KEY TAKEAWAYS Die Entlastungsbewegung hat dazu beigetragen, das 4-Stunden-Chartbild wieder in ein neutrales Licht zu rücken. Der Index konnte sich im Handelsverlauf über die SMA20 schieben und auch festsetzen. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 🟩 DAX aktuell – Rückblick auf den 05.08.2025 Der DAX startete am Dienstag bei 23.867 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem moderaten Anstieg zur Eröffnung kam es mit Start des Xetra-Handels zu Gewinnmitnahmen. Im Vormittagshandel konnten sich die Bullen stabilisieren und eine leichte Erholung einleiten – der Index näherte sich der 24.000-Punkte-Marke, drehte jedoch vor dem Erreichen wieder südwärts. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Trotz der zwischenzeitlichen Schwäche konnte der DAX den Handel mit einem leichten Tagesplus beenden und schloss bei 23.872 Punkten. Tageshoch: 23.988 Punkte

Tagestief: 23.787 Punkte

Xetra-Schluss: 23.857 Punkte

Range (08:00–22:00 Uhr): 201 Punkte 📊 Gewinner & Verlierer im DAX am 05.08.2025 Top-Performer: Infineon: +4,24 %

Porsche VZ: +2,46 %

Daimler Truck Holding: +2,43 % Schwächste Werte: Commerzbank: –5,58 %

Heidelberg Materials: –2,31 %

Siemens Energy: –1,76 % 📉 Technische DAX Prognose – Chartanalyse im Stundenchart (1h) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX notierte gestern zunächst über dem wichtigen gleitenden Durchschnitt SMA20 (23.907 Punkte). Nach einem Rückfall unter die Linie konnte der Index am Abend erneut darüber schließen. Bullisches Szenario:

Ein stabiler Handel über der SMA20 eröffnet Potenzial in Richtung der SMA200 (24.051 Punkte). Ein Stundenschluss über der SMA200 könnte mittelfristig Kursziele bei 24.350–24.420 Punkten aktivieren. Bärisches Szenario:

Scheitert der DAX erneut an der SMA200 und fällt unter die SMA50 (23.821 Punkte), wäre mit weiteren Rücksetzern in Richtung des Monatstiefs zu rechnen. 📈 Kurzfristige Prognose (1h-Chart): neutral bis bullisch 🕓 DAX Prognose auf 4-Stunden-Basis (4h Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX hat sich zuletzt an der SMA20 (23.762 Punkte) sowie der SMA50 (24.031 Punkte) abgearbeitet. Trotz mehrfacher Versuche war zunächst kein signifikanter Durchbruch möglich. Ein Fehlausbruch sorgte kurzfristig für eine Korrektur unter die SMA200 (24.017 Punkte), die erst am Freitag stabilisiert wurde. Bullisches Szenario:

Überwindet der Index die SMA200 und etabliert sich über der SMA50, wäre das mittelfristig ein starkes Signal. Bärisches Szenario:

Ein Rückfall unter die SMA20 trübt das Chartbild wieder ein – Folgebewegungen in Richtung Monatstief möglich. 📉 Kurzfristige Prognose (4h-Chart): neutral 🔍 DAX aktuell am 06.08.2025 – Ausblick & Tagesprognose Vorbörslich: 24.010 Punkte

Der DAX notiert damit 138 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs. ✅ Long-Szenario: Bei Stabilität über 24.010 Punkten wären Etappenziele bei

→ 24.030 / 24.050 / 24.073 / 24.118 / 24.136 / 24.193 / 24.295 / 24.350 Punkten denkbar. ❌ Short-Szenario: Unterhalb von 24.010 Punkten droht Druck bis

→ 23.987 / 23.945 / 23.906 / 23.823 / 23.754 / 23.735 / 23.699 / 23.598 / 23.481 Punkten. 📌 DAX Unterstützungen & Widerstände Widerstände: 24.017 / 24.114 / 24.211 / 24.317 / 24.495 Punkte Unterstützungen: 23.969 / 23.889 / 23.762 / 23.637 / 23.555 / 23.471 / 23.366 Punkte 🌐 Anlegerstimmung laut Fear & Greed Index Der Fear & Greed Index steht bei 54 Punkten (Neutral) – vergangene Werte: Vor einer Woche: 65 ( Greed )

Vor einem Monat: 77 ( Extreme Greed )

Vor einem Jahr: 19 (Extreme Fear) Ein Rückgang von "Greed" zu "Neutral" könnte auf nachlassende Risikobereitschaft hindeuten – potenzieller Vorbote für kurzfristige Korrekturen. 🧭 Fazit & Erwartete Tagesrange DAX Prognose für heute (06.08.2025):

Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario: 40 % Erwartete Tagesrange:

24.098 / 24.251 bis 23.846 / 23.773 Punkte Termine am 06.08.2025 01:30 JP Gesamteinkommen der Beschäftigten 06/2025

01:30 JP Überstundenvergütungen 06/2025

08:00 DE Auftragseingang der Industrie 06/2025

08:45 FR Arbeitsmarktdaten 2. Quartal 2025

09:00 AT Großhandelspreise 07/2025

10:00 IT Industrieproduktion 07/2025

11:00 EU Einzelhandelsumsätze 06/2025

13:00 US MBA Hypothekenanträge der Vorwoche

16:30 US Ölbericht

