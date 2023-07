Europäische Indizes eröffnen mit flacher Tendenz

Beschäftigungsdaten aus den Vereinigten Staaten und Kanada

EIA-Bericht zeigt voraussichtlich einen Anstieg der US-Erdgasvorräte um 65 Mrd. Kubikmeter

Die europäischen Aktienmarkt-Futures deuten darauf hin, dass die wichtigsten Blue-Chip-Indizes in Europa den Kassahandel heute fließend oder leicht steigend eröffnen werden. Die Märkte scheinen sich nach dem gestrigen Ausverkauf, der durch solide US-Daten ausgelöst wurde, beruhigt zu haben. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es zu erneuten Kursverlusten kommt, wenn der NFP-Bericht um 15:30 Uhr deutscher Zeit ebenfalls ein starkes Beschäftigungswachstum ausweist, wie es der ADP-Bericht gestern tat. Abgesehen von den US-Arbeitsmarktdaten wird den Händlern um 14:30 Uhr dt. Zeit auch der kanadische Arbeitsmarktbericht vorgelegt, so dass der USDCAD um diese Zeit einige wilde Bewegungen erleben könnte. Rohstoffhändler werden sich auf den EIA-Bericht zu den US-Erdgasvorräten konzentrieren.

10:00 Uhr - Italien, Industrieproduktion für Mai. Erwartet: +0,1% MoM. Bisher: +0,2% MoM

13:30 Uhr - USA, NFP-Bericht für Juni:

US Nicht-landwirtschaftliche Gehaltslisten (NFP). Erwartet: +225k. Bisher: +339k (ADP: +497k)

US Arbeitslosenzahl. Erwartet: 3.6%. Bisher: 3,7%.

US Lohnwachstum. Erwartet: 4,2% gegenüber dem Vorjahr. Bisher: 4,3% YoY.

14:30 - Kanada, Arbeitsmarktdaten für Juni:

Veränderung der Beschäftigung. Erwartet: +21k. Vorherige: -17,3k

Arbeitslosenzahl. Erwartet: 5.3%. Vorherige: 5,2%

3:30 pm BST - EIA-Bericht über die US-Erdgaslager. Erwartet: +65 bcf. Bisherige: +76 bcf

Reden der Zentralbanker:

9:30 Uhr - EZB De Guindos

14:00 Uhr - EZB Nagel

16:30 Uhr - BoE Mann

17:30 Uhr - Fed Goolsbee

18:45 Uhr - EZB-Präsidentin Lagarde

(alle Angaben in deutscher Zeit, ohne Gewähr)

HANDELN beim TESTSIEGER 2023:

Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB Über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.